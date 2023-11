James Harden fala sobre o novo momento do Los Angeles Clippers

O armador James Harden, do Los Angeles Clippers, falou sobre seu início no time após uma vitória contra o Dallas Mavericks, por 107 a 88, no último sábado (25).

Na entrevista, conduzida pelo jornalista Law Murray, do The Athletic, Harden disse que não está preocupado com sua perormance no momentos, mas que está focado em continuar melhorando, "Estou muito seguro, acima de tudo".

Ele continuou dizendo que espera que os resultados continuem melhorando se ele e o time se mantiverem na mentalidade que estão agora, "Não é sobre mim. É sobre vencer os jogos".

A vitória veio com números pouco expressivos vindos de Harden, que acabou a partida com apenas oito pontos em oito arrmessos, acertando apenas duas bolas de três pontos durante a partida.

Sobre seu desempenho, ele disse que sabe que pode fazer melhor, mas que a melhoria virá com o tempo, "Vou continuar focado em gerar bons arremessos para mim e também para os meus companheiros".

James comentou, também, sobre Russell Westbrook, amigo e longa data do jogador e companheiro de equipe pela terceira vez. O jogador foi colocado no banco para favorecer a titularidade de Harden.

O camisa 1 comentou que acha que o companheiro deve estar frustrado, mas não poupou elogios à atuação do amigo, "Eu acho que ele fez um bom trabalho de aceitar e só jogar um basquete muito bom mesmo".

Vindo do banco, Westbrook teve bons números, terminando a partida com 14 pontos, 8 rebotes e 7 assistências.

Estréia turbulenta

James foi muito criticado pelo início ruim que teve em Los Angeles. O time perdeu os primeiros seis jogos com o armador na equipe com atuações bem abaixo do habitual de todas as suas principais estrelas.

Foi na defesa que a diferença foi mais aparente, o Clippers trocou duas peças importantes de sua defesa, Robert Covington e PJ Tucker. Com isso, a defesa do time que era a décima melhor da liga antes da troca, caiu para a 23ª.

No ataque, o time também sofreu quedas consideráveis. Suas duas principais estrelas, Kawhi Leonard e Paul George, caíram de produção, tendo quedas expressivas dos números de pontos por jogo e eficiência nos arremessos.

E o time sentiu essa queda de produção, passando do quarto melhor ataque da liga, antes da troca, para o segundo pior durante essas seis derrotas. Após as derrotas, a equipe era apenas o 12º melhor ataque da temporada.

Após a terceira partida da sequência, uma derrota histórica para o mesmo Dallas Mavericks, Harden comentou que precisaria de 10 jogos para se adaptar, já que estava se integrando a um time pela primeira vez na temporada.

Ele sofreu muitas críticas, também, pela sua atitude antes de estreiar pela equipe californiana. Durante sua primeira coletiva de imprensa após a troca ele disse, "Não sou um jogador de sistema, eu sou o sistema".

A afirmação não caiu na graça do público, que o criticou por não se dispor a se adaptar ao sistema da nova equipe e por não reconhecer o momento de sua carreira.

Novo momento

Apesar do início complicado, o Los Angeles Clippers parece ter achado o caminho certo. Foram quatro vitórias nas últimas cinco partidas, incluindo uma na NBA Cup com direito a bola a vitória acertada por Harden contra o Houston Rockets.

Além disso, é perceptível a melhora da equipe no âmbito defensivo. O time foi a melhor defesa da liga no período desses cinco jogos e liderou em roubos de bola por jogo.

Além disso, a melhora também foi ofensiva. Os números dos principais companheiros de Harden voltaram a métricas comparáveis às que estavam fazendo antes da vinda do armador.

Sobre a melhora defensiva, Harden disse que é uma parte pouco valorizada de seu jogo, e que ele está fazendo é se esforçar, ser comunicatiov e tentar ser o mais eficiente possível, "garantindo que eu possa aprender e fazer melhor".

Paul George, companheiro de Harden, também comentou sobre a defesa da equipe, "temos bons defensores, temos defensores investidos". Ele completou que estão seguindo o plano do técnico e que está dando certo.

O "supertime" do LA Clippers

O Clippers respira, por hora, aliviado com a boa fase recente. O time, formato em 2019 para ser um dos mais competitivos da liga, está já na sua quinta temporada junto e não chegou, sequer, a uma final de NBA.

O plano começou com a aquisição de Kawhi Leonard e Paul George na off-season de 2019. A equipe foi favorita ao título durante a temporada mas acabou caindo nas semifinais de conferência após sofrer uma virada de 3-1 para 4-3 do Denver Nuggets.

Na temporada seguinte, 2020-21, uma boa campanha da temporada regular foi frustrada devido a uma lesão de Kawhi Leonard na segunda rodada, contra o Utah Jazz.

Na temporada 2022-23, a lesão de Kawhi o tirou da temporada e Paul George jogou apenas 31 jogos devido a lesões, fazendo o time ficar de fora dos playoffs naquele ano.

Temporada passada viu a adição de Russell Westbrook à equipe, que precisava de um bom armador e o adquiriu do rival, Los Angeles Lakers, através de uma troca.

Porém, a equipe caiu na primeira rodada para o Phoenix Suns de Devin Booker e Kevin Durant. Precisando de algo que a colocasse de volta no favoritismo ao título urgentemente, a franquia decidiu trocar por James Harden.

A saga da troca de James Harden

Durante a free agency de 2023, James teve a opção de continuar no seu contrato com o Philadelphia 76rs ou recusá-lo e ficar livre para aceitar qualquer contrato.

O armaro aceitou extender seu vínculo com a equipe mas, imediatamente, pediu para ser trocado, tendo o Los Angeles Clippers como preferência de destino.

O jogador esclareceu melhor suas motivações em agosto quando, durante um evento promocional da Adidas na China, chamou o gerente da equipe, Daryl Morey, de mentiroso.

Ele acrescentou dizendo que a situação ia além das quadras e era irreparável, "É como um casamento...quando você perde a confiança". A NBA decidiu multá-lo em $100.000 pelos comentários.

A troca veio no dia primeiro de novembro, O Philadelphia enviou James Harden para o Los Angeles Clippers em troca de um pacote centrado em PJ Tucker e Robert Covington.

A estréia do jogador veio alguns dias depois, no dia 6 de novembro, numa derrota para o New York Knicks por 111 a 97. Harden terminou a partida com 17 pontos e 6 assistências.