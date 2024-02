Nesta segunda-feira (5), a partir das 16h, serão definidas as equipes do Jogo das Estrelas 2024, o maior evento do basquete nacional, que acontece entre 11 e 17 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O draft dos quatro times que disputam a atração principal da festa será transmitido pelo YouTube do NBB CAIXA e terá apresentação de Fernando Hugo e Gustavinho Lima.

A live contará também com a participação dos capitães das quatro equipes: André Góes (UNIFACISA) e Elinho (Corinthians) pelos times NBB Brasil; Larry Taylor (Bauru Basket) pelo time NBB Mundo; e Márcio (Sesi Franca) pelo time NBB Novas Estrelas.

Os participantes do Jogo das Estrelas foram escolhidos através de votação entre atletas e treinadores. No total, cada uma das quatro equipes terá oito jogadores. Os times NBB Mundo e NBB Novas Estrelas já estão definidos e serão anunciados durante a live.

Os times NBB Brasil ainda não estão determinados. Durante o programa desta segunda-feira, André Góes e Elinho montarão suas próprias equipes escolhendo de forma intercalada entre os 14 jogadores disponíveis.

O confronto entre os melhores jogadores do basquete brasileiro está marcado para o dia 16 de março. Um sorteio definirá quais serão os confrontos de semifinal. E, no mesmo dia, os vencedores se enfrentam na decisão. Cada duelo terá dois tempos de seis minutos.

Mas esta não é a única atração do Jogo das Estrelas. Durante a semana do evento, o fã do basquete será contemplado com os já tradicionais desafios de Habilidades, Três Pontos e Enterradas, além de uma série de atividades, como exposição, seminários, fan zone e muito mais!

O Jogo das Estrelas 2024 é só em março, mas o esquenta para o evento começa nesta segunda-feira, às 16h, no YouTube do NBB CAIXA.