Celtics vencem Pelicans e se consolidam em terceiro na Conferência Leste

Na noite deste sábado (7), o Boston Celtics venceu em casa a equipe do New Orleans Pelicans por 117 a 108. A equipe de Nova Orleans até fez um bom primeiro quarto de partida e saiu vencendo o confronto, porém com a ajuda de Marcus Smart e Isaiah Thomas os Celtics viraram e controlaram a partida no TD Garden.

Após vencer a equipe do Philadelphia 76ers nessa sexta (6), no TD Garden, a equipe de Boston realizou seu bate-volta alcançando sua 23ª vitória em 37 partidas na atual temporada, mesmo com a ausência de Avery Bradley do jogo por lesão. Já a equipe de Nova Orleans foi derrotada novamente, como havia ocorrido na última partida da equipe nessa quinta-feira (5).

Os Celtics conseguiram se consolidar no top 3 da Conferência Leste e abriram certa vantagem do Atlanta Hawks, enquanto os Pelicans ainda brigam para chegar a uma vaga nos playoffs e somaram sua 24 ª derrota.

O próximo compromisso dos Celtics será na terça-feira (10), quando enfrenta o Toronto Raptors, em Toronto, no Air Canada Centre. Já os Pelicans retornam à quadras nessa segunda (9), quando visitam o New York Knicks, no Madson Square Guarden, em Nova York.

Após primeiro tempo disputado, Isaiah Thomas e Al Horfod ajudam equipe de Massachusetts

O primeiro quarto da partida em Boston foi bem equilibrado. O New Orleans Pelicas conseguiu pressionar os Celtics mesmo fora de casa e, com Anthony Davis se imponsto, saiu vencendo o quarto por três pontos a mais em relação ao mandante.

Já no segundo quarto, a equipe da casa conseguiu se impor no fim, principalmente com o auxílio de seu armador Isaiah Thomas. Al Hofords e Amir Johnson se comprometeram mais com os rebotes e ajudaram a equipe da casa a conseguir uma virada no segundo quarto de partida e ir ao vestiário com uma vantagem de quatro pontos.

Segundo tempo de consolidação da equipe de Boston e poucas chances para os Pelicans

No terceiro quarto, o Boston pareceu mais ligado a partida e estendeu uma vantagem considerável de 16 pontos diante do adversário. Muito disso se deve à boa rotação da equipe, que conseguira boa pontuação mesmo com peças do banco de reservas, como Gerald Green.

O último quarto se tratou ainda mais da consolidação da equipe da casa e da má atuação defensiva da equipe de Nova Orleans. O pivô de Boston Kelly Olynyk conseguiu boa pontuação e foi mais um dos expoentes relacionado ao fato da boa rotação da equipe de Boston, que venceu por 117 a 108.

Destaques do jogo

Boston Celtics

Isaiah Thomas: 36 pontos e 3 rebotes

Marcus Smart: 22 pontos, 5 rebotes e 6 assistências

Al Horford: 8 pontos, 7 rebotes e 8 assistência

New Orleans Pelicans

Anthony Davis: 36 pontos, 15 rebotes e duas assistências

Jrue Holiday: 13 pontos, 2 rebotes e 5 assistências

Langston Gallowar: 20 pontos, 4 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

Indiana Pacers 123 x 109 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 121 x 106 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 92 x 94 Utah Jazz

Dallas Mavericks 82 x 97 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 102 x 85 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 123 x 118 Toronto Raptors