Kawhi Leonard brilha e Spurs atropelam Lakers por 40 pontos de vantagem

Na noite desta quinta-feira (12), o San Antonio Spurs atropelou o Los Angeles Lakers por 134 a 94, no AT&T Center, no Texas, e continua na busca pela liderança da Conferência Oeste. O destaque da partida foi Kawhi Leonard que anotou 31 pontos com aproveitamento de 76% nos arremessos.

Com a vitória, os Spurs alcançaram o 31º triunfo da temporada, continuando na segunda posição da Conferência Oeste atrás do líder Golden State Warriors. Já os Lakers sofreram a 28º derrota e continuam na 12ª posição da mesma conferência.

As duas equipes retornam a quadra no sábado (14). O Los Angeles Lakers retorna para a cidade para o dérbi contra os Clippers, entretanto, serão visitantes. Já o San Antonio Spurs, viaja até Phoenix para enfrentar os Suns.

Spurs domina primeiro tempo e abre vantagem contra Lakers

O San Antonio Spurs começou melhor na partida e aproveitou o fator casa para colocar os Lakers num situação delicada logo no primeiro quarto de jogo. Com ótima atuação de Kawhi Leonard e Pau Gasol que combinaram 22 pontos, a franquia do Texas abriu 36 a 24.

Os Lakers começaram melhor no segundo quarto e anotaram 13 a 4 logo no começo, reduzindo a vantagem dos Spurs. Com grande atuação de Julius Randle, que foi para o intervalo com 17 pontos, a franquia da Califórnia reduziu o prejuízo para apenas três pontos e assustou Popovich.

Sem querer dar chance para o azar, Popovich arrumou a equipe e o trio Parker, Leonard e Gasol desequilibrou no resto do segundo período. Os Spurs voltaram a aumentar a vantagem e só parou de pontuar quando terminou o tempo, indo para o intervalo vencendo por 72 a 54.

Spurs continua domínio sobre Lakers e vencem com facilidade

Com quase 20 pontos de vantagem no placar, os Spurs retornaram para o terceiro quarto sem tirar o pé do acelerador. Com mais uma grande atuação de Kawhi Leonard, a franquia do Texas continuou dominando os rivais de Los Angeles e venceu o período por 34 a 21 e aumentou a vantagem para 31 pontos (106 a 75).

Com a partida já resolvida, os reservas começaram a ganhar mais espaços. O brasileiro Marcelinho Huertas ganhou 14 minutos pelo Los Angeles Lakers e anotou dois pontos e deu três assistências. Os visitantes não demonstravam qualquer tipo de reação e o último período foi apenas para cumprir tabela e confirmar a vitória dos Spurs.

Destaques do jogo

San Antonio Spurs

Kawhi Leonard: 31 pontos

Pau Gasol: 22 pontos, 9 rebotes e 6 assistências

Tony Parker: 13 pontos e 6 assistências

Los Angeles Lakers

Julius Randle: 22 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Jordan Clarkson: 14 pontos

D'Angelo Russell: 9 pontos e 3 assistências