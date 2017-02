Detroit Pistons consegue grande virada no fim e vence Toronto Raptors fora de casa

Na noite deste domingo (12), o Detroit Pistons visitou o Toronto Raptors e venceu por 102 a 101. A equipe visitante ficou praticamente atrás a todo instante, porém no último quarto elevou seu ritmo de jogo e conseguiu uma virada incrível, que acabou com a liderança de 16 pontos do time canadense na partida.

A equipe canadense vinha de uma derrota na última quarta-feira (8), para o Minnesota Timberwolves fora de casa. Já o Detroit Pistons vinha de uma derrota em casa, diante do San Antonio Spurs, na última sexta-feira (10).

Os Raptors brigam por uma melhor colocação na zona dos playoffs da Conferência Leste, almejando se estabelecer em segundo colocado da conferência, uma vez que amargaram sua 23ª derrota em 55 compromissos. Já os Pistons brigam para permanecer e se consolidarem na zona de playoffs do Leste e conseguiram sua vitória de número 26 em 55 partidas disputadas.

O Toronto volta as quadras na próxima terça-feira (14), quando visita o Chicago Bulls no United Center. Já o Detroit Pistons realiza seu bate-volta nesta segunda-feira (13), quando visita o Milwaukee Bucks no Bradley Center.

Toronto Raptors é mais consistente, principalmente no segundo quarto, e leva vantagem em cima do Detroit Pistons na primeira metade de jogo

O primeiro quarto no Canadá foi bem equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Com boa atuação da dupla de armadores do Toronto, DeRozan e Lowry, os mandantes conseguiram sair com vantagem no primeiro período no Air Canada Centre por dois pontos, com o placar de 27 a 25.

O segundo período em Toronto foi de bom ritmo para a equipe da casa, que conseguiu ampliar sua vantagem. Com a boa atuação de seus pivôs Valančiūnas e Lucas Bebê Nogueira, o Raptors conseguiu se impor no garrafão dos Pistons e abriu boa vantagem no marcador, além de contar com boa aparição de seu ala DeMarre Carroll. O placar foi para o intervalo com 51 a 45 para o Toronto.

Detroit reage no último quarto, consegue liderança no último minuto e sai do Canadá com vitória

A equipe mandante voltou ainda melhor para o jogo após o intervalo e conseguiu ampliar sua vantagem. Com grande atuação coletiva, o Raptors abriu 16 pontos ao fim do terceiro quarto, com destaque para o bom trabalho defensivo da equipe treinada por Dwane Casey.

O último quarto de partida no Canadá foi de retomada dos Pistons. A franquia de Detroit melhorou seu jogo, principalmente com Tobias Harris e o pivô Andre Drummond, e consguiu reverter uma desvantagem de 16 pontos no último minuto e, no fim, foi bem na defesa para segurar a vitória de 102 a 101 para os Pistons.

Destaques do jogo

Toronto Raptors

DeMar DeRozan: 26 pontos, 7 rebotes e duas assistências

Kyle Lowry: 15 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Jonas Valančiūnas: 17 pontos e 9 rebotes

Detroit Pistons

Andre Drummond: 10 pontos e 18 rebotes

Tobias Harris: 24 pontos, 6 rebotes e duas assistências

Ish Smith: 15 pontos, 5 rebotes e 5 assistências

Outros resultados da rodada

Minnesota Timberwolves 117 x 89 Chicago Bulls

New York Knicks 94 x 90 San Antonio Spurs

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans