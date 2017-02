Lakers e Rockets acertam troca entre Lou Williams e Corey Brewer

Google Plus

Foto: Divulgação / NBA

Horas após o Los Angeles Lakers anunciarem o ídolo Magic Johnson como novo presidente da franquia e Rob Pelinka como o "general manager", a equipe da California já se movimentou no mercado de trocas da NBA. A bola da vez foi Lou Williams, que foi trocado por Corey Brewer, do Houston Rockets, mais uma escolha de primeira rodada do Draft de 2017.

Lou Williams é um ala-armador que está em sua 12ª temporada de NBA. Louis Williams foi draftado em 2005 pelo Philadelphia 76ers onde ficou até 2012, quando se transferiu para o Atlanta Hawks. Em Atlanta, sofreu com lesões e não jogou o que se esperava, sendo negociado em 2014 para o Toronto Raptors. No Canadá, Williams viveu grande fase e foi o melhor sexto homem da NBA da temporada 2014/2015. Daí partiu para os Lakers, onde também não rendeu como se esperava na primeira temporada, mas na segunda estava se destacando como um dos melhores sexto homem da liga.

Corey Brewer é um ala que está em sua 10ª temporada da NBA. Draftado em 2007 pelo Minnesota Timberwolves, ficou na equipe até se transferir para o Dallas Mavericks em 2011, no meio da temporada 2010/2011. Conseguiu o título de campeão da NBA pelos Mavs em 2011 e logo foi para o Denver Nuggets, onde ficou até 2013. Voltou ao Timberwolves para a temporada 2013/2014 e depois se transferiu para os Rockets.

O Los Angeles Lakers está em 14º na Conferência Oeste da liga, 19 vitórias e 39 derrotas. Já o Houston Rockets figura bem na tabela no Oeste, onde ocupa a 3ª posição, atrás apenas de Golden State Warriors e San Antonio Spurs, com 40 vitórias e 18 derrotas.

Os Lakers voltam a ativa na sexta-feira (24), quando visitam o Oklahoma City Thunder. Já o Houston volta na quinta-feira (23), quando visita o New Orleans Pelicans.