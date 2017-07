Sacramento Kings movimenta o mercado e acerta com George Hill e Zack Randolph

Foto: Getty Images

Nesta terça-feira (04), o Sacramento Kings assinou com dois reforços para a próxima temporada: o armador George Hill​, ex-Utah Jazz, e o ala-pivô Zach Randolph, que estava no Memphis Grizzlies. Ambos os jogadores chegam à equipe para se juntar a um elenco jovem, porém promissor, que disputa a fortíssima Conferência Oeste da NBA.

George Hill assinou contrato de três anos com os Kings, e receberá uma quantia de US$ 57 milhões por esse tempo na franquia. O armador de 31 anos teve uma ótima temporada com a ex-equipe e ajudar o Jazz a chegar até os aos playoffs, com média de 16.9 pontos por jogo, 4.2 assistências e 3.4 rebotes.

Enquanto isso, Zach Randolph terá um contrato de dois anos e US$ 24 milhões com a equipe de Sacramento. "Z-Bo" não foi titular durante a temporada, mas saiu do banco dos Grizzlies e manteve uma média de 14.1 pontos, 8.2 rebotes e 1.7 assistências em pouco mais de 24 minutos em quadra por jogo.

Havia esperança de que os Kings ainda pudessem contratar o ala Otto Potter, mas, com a assinatura de dois jogadores, é improvável que ele realmente possa ir para Sacramento, visto que não há mais muito espaço salarial disponível.

Com os dois reforços experientes no elenco, espera-se que a equipe consiga se reconstruir após a saída da estrela DeMarcus Cousins para o New Orleans Pelicans, e, em torno de jogadores mais novos como Buddy Hield e De'Aaron Fox, monte um time competitivo ainda nesta temporada.