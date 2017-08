Seleção Brasileira de Basquete começa preparação para disputa da Copa América

Novo treinador da seleção, César Guidetti anunciou a sua primeira convocação (Foto: RicardoBufolin/ECP)

Visando a preparação para a Copa América, que vai começar no final desse mês, a Seleção Brasileira de Basquete, que agora é treinada por Cesar Guidetti, ex-Pinheiros, fará dois amistosos, para aumentar o entrosamento da equipe, contra a seleção de Camarões, que serão disputados na próxima terça-feira (15) e na próxima quarta-feira (16), em Pindamonhangaba.

Além dessas duas partidas, o Brasil participará de um quadrangular em Salta, na Argentina. A intenção da Confederação Brasileira de Basquete é renovar a seleção, que não obteve resultados positivos nas últimas Olimpíadas, disputadas no Rio de Janeiro.

Por isso, o novo treinador da seleção apostou em muitos jovens, que não eram constantemente chamados, nessa pré-convocação. Como a AmeriCup não é um dos principais torneios da FIBA, é uma oportunidade perfeita para arriscar e testar esses jovens jogadores, que demonstraram um bom potencial em seus respectivos clubes. Ao todo, a média de idade dessa equipe é de 25 anos.

“Vamos disputar esta Copa América com um time de jovens, que vem demostrando qualidade e valores que os credenciam para esta convocação. A expectativa é que joguemos com muita intensidade, sem perder a organização e sempre deixando tudo de melhor que temos dentro de quadra”, disse o novo treinador da Seleção.

Entre os jogadores, apenas dois estão jogando na NBA. Tratam-se do ala Bruno Caboclo, de 21 anos, draftado pelo Toronto Raptors em 2014 e campeão da última D-League (liga de desenvolvimento do principal torneio de basquete no mundo), jogando pelo Raptors 905, e Georginho de Paula, finalista da última edição do NBB pelo Paulistano, que assinou um contrato de pré-temporada com o Houston Rockets.

Além deles, a lista conta com Arthur Pecos, eleito o melhor sexto homem do último NBB, que assinou recentemente com o Flamengo. O pivô Rafael Hettsheimeir, figurinha carimbada da seleção nos últimos anos, pediu dispensa por conta de uma lesão no tornozelo. Confira a convocação completa:

Armadores: Davi Rossetto (Basquete Cearense), Alexey Borges (Franca), Fúlvio (Vasco), Arthur Pecos (Flamengo), Georginho (Houston Rockets).

Alas: Deryk Ramos (Brasília), Jimmy Dreher (Mogi das Cruzes), Danilo Fuzaro (Minas), Léo Meindl (Franca), Lucas Dias (Paulistano), Arthur Bernardi (Caxias do Sul), Antônio Elpídio (Franca), Gemerson (Pinheiros), Bruno Caboclo (Toronto Raptors).

Pivôs: Renan Lenz (Bauru), Lucas Mariano (Brasília), Rafael Mineiro (Franca), Wesley Sena (Mogi das Cruzes), JP Batista (Flamengo).

Desses nomes, apenas 12 continuarão com o grupo para a disputa da competição, que se iniciará no dia 25 de agosto. O Brasil está no Grupo A, que será disputado em Medellín, juntamente com Colômbia, México e Porto Rico.