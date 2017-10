Antetokounmpo brilha outra vez, mas Celtics vencem Bucks em partida equilibrada

Na noite dessa quinta-feira (26), o Boston Celtics visitou o Milwaukee Bucks por mais um jogo da NBA e venceu por 96 a 89. Apesar da boa atuação de Antetokounmpo, os celtas Irving e Al Horford foram decisivos e definiram o placar.

A partida foi disputada na UW-Milwaukee Panther Arena, antiga casa dos Bucks, que já foi chamada de MECCA Arena. O uso do ginásio ocorreu com a finalidade de fazer alusão ao aniversário de 50 anos da franquia, fundada em 1968. Veja:

O time de Milwaukee voltará a quadra no domingo (29), às 17h30, quando visitará o Atlanta Hawks. A equipe de Boston, por sua vez, visitará o Miami Heat no sábado, às 23h.

Sem vantagens definitivas, jogo é equilibrado no primeiro tempo

Apesar do início balanceado no primeiro quarto, os Celtics não tiveram dificuldade para abrir uma vantagem razoável. Em certo momento, os visitantes chegaram a liderar por 10 pontos devido à boa atuação de Irving, mas os Bucks ainda conseguiram reduzir a diferença pela metade, fechando o período em 28 a 23.

O quarto seguinte começou com bastante erros de ambas as equipes: nos primeiros três minutos, o placar só aumentou em três pontos, todos de Antetokounmpo. Com o decorrer do jogo, o ritmo começou a ser retomado, e a vantagem mudou de lado. Assim, o fenômeno grego garantiu que Milwaukee fosse para o intervalo vencendo por 44 a 43.

Várias trocas de liderança definem o segundo tempo, mas Celtics vencem

Após o intervalo, os Bucks finalmente foram capazes de abrir uma vantagem razoável, de sete pontos, contra os Celtics. O imparável Antetokounmpo foi responsável pela maioria das cestas da equipe no terceiro quarto, mas o grande trabalho coletivo de Boston fez com que os visitantes conseguissem virar e ganhar o período por 72 a 69.

Logo no começo do quarto quarto, Boston aproveitou as oportunidades e abriu doze pontos na frente. A vitória já parecia certa, e o necessário era somente manter o placar favorável. Mesmo com algumas cestas de três de Milwaukee, reduzindo a diferença, a capacidade ofensiva de Boston evitou reviravoltas finais, e o último estouro do cronômetro garantiu o resultado de 96 a 89 para os visitantes.

Destaques da partida

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo: 28 pontos, 10 rebotes e 7 assistências

Khris Middleton: 15 pontos

Malcolm Brogdon: 15 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Boston Celtics

Kyrie Irving: 24 pontos e 7 assistências

Al Horford: 27 pontos e 9 rebotes

Jayson Tatum: 12 pontos

Aaron Baynes: 12 pontos e 7 rebotes