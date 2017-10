Chicago Bulls supera Atlanta Hawks e conquista primeira vitória na temporada

Depois de três derrotas nos primeiros três jogos na temporada, o Chicago Bulls finalmente venceu a primeira partida oficial em 2017/18. Jogando na Arena United Center, os Bulls receberam o Atlanta Hawks e venceram pelo placar de 91 a 86. Com os Hawks dominando o primeiro tempo de jogo, os Bulls fizeram grande segundo tempo e conseguiram a virada para garantir a sua primeira vitória na temporada.

Na vitória dos Bulls, os grandes destaques da equipe de Chicago foram Robin Lopez com 16 pontos e 8 rebotes, e o novato Lauri Markkanen com 14 pontos e 12 rebotes, sendo muito decisivo nos momentos finais e anotando seu segundo duplo-duplo na carreira. Pelos Hawks, com a ausência do principal jogador Dennis Schroder o grande nome da equipe foi o ex-Bulls Marco Belinelli, que anotou 23 pontos.

Com a vitória dos Bulls, a equipe de Chicago agora soma a sua primeira vitória na temporada, mas amarga outras três derrotas, ficando na 12ª posição da Conferência Leste com 1-3. Os Hawks que perderam a quarta partida na liga, estão um pouco pior que o Bulls e caem para a 14ª posição do Leste, somando 1-4.

Próximas partidas: Os Hawks jogarão em dois dias seguidos e por isso voltam às quadras já nesta sexta-feira (27), às 21h30, onde enfrentarão em casa a equipe do Denver Nuggets, no Philips Arena. Por outro lado, os Bulls voltam a jogar no sábado (28), às 22h, onde novamente jogarão no United Center, mas desta vez irão receber o Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony.

Hawks domina a partida e vence no primeiro tempo

Começando melhor na partida, mesmo jogando fora de casa e sem a sua principal estrela Dennis Schroder, os Hawks lideraram o primeiro período de jogo quase que por inteiro, dominando os Bulls que ainda não havia vencido na temporada. Mesmo que por uma vantagem pequena, os Hawks venceram o primeiro quarto e foram superiores à equipe de Chicago, vencendo o período por 20 a 18. Belinelli foi o destaque dos Hawks com 6 pontos e Robin Lopez o destaque dos Bulls com 10 pontos.

No segundo período de partida, os Hawks continuaram melhor que os Bulls e mantiveram a liderança no placar da partida. A maior vantagem da equipe de Atlanta foi de sete pontos à frente dos Bulls, porém os visitantes viram os touros virarem o placar no final do período. Porém a virada dos Bulls não durou muito tempo e os Hawks conseguiram voltar a liderar o placar, vencendo o primeiro tempo por 39 a 37. Belinelli novamente foi o destaque dos Hawks com 10 pontos, enquanto Robin Lopez somava 14 pontos e 5 rebotes.

Bulls cresce e conquista primeira vitória na temporada

Voltando do intervalo com um ritmo bastante forte, os Bulls logo conseguiram virar o placar do jogo e, devolvendo o primeiro tempo na mesma moeda para os Hawks, dominaram a segunda metade de jogo. Chegando a abrir nove pontos de vantagem sobre os Hawks, os Bulls venceram o terceiro período de partida pelo placar de 28 a 20, somando um total de 65 a 59 no final do terceiro quarto. O grande destaque da virada dos Bulls foi Robin Lopez com 16 pontos e 8 rebotes, enquanto nos Hawks o principal nome continuou sendo Belinelli com 12 pontos.

Entrando no período final com vantagem sobre os Hawks, os Bulls mantiveram seu bom ritmo e continuaram dominando quase todo o quarto. Ainda que os Hawks conseguiram liderar o placar em duas ocasiões no quarto final, os Bulls conseguiram se segurar e contar com o novato Lauri Markkanen para ser decisivo no final e garantir a vitória dos Bulls pelo placar de 91 a 86. Foi a primeira vitória dos Bulls na temporada 2017/18.

Terminando a partida com números bastante expressivos, Robin Lopez com 16 pontos e 8 rebotes e Markkanen com 14 pontos e 12 rebotes foram os líderes da primeira vitória dos Bulls. Além dos números, Markkanen converteu arremessos importantes no final da partida e também anotou seu segundo duplo-duplo na carreira. Nos Hawks, com 11 pontos no último período, Belinelli terminou a partida com 23 pontos.

Destaques da partida:

Chicago Bulls

Robin Lopez: 16 pontos, 8 rebotes e 4 assistências

Lauri Markkanen: 14 pontos e 12 rebotes

David Nwaba: 15 pontos e 11 rebotes

Justin Holiday: 13 pontos e 10 rebotes

Atlanta Hawks

Marco Belinelli: 23 pontos

Kent Bazemore: 16 pontos e 5 rebotes

Mike Muscala: 14 pontos e 10 rebotes