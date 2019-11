Barcelona atropela Real Madrid com dois de Suárez e se isola na liderança

Neste sábado (21), Real Madrid e Barcelona fizeram um clássico para ficar na história pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16. Com uma atuação de gala, os catalães não deram chances aos merengues e venceram por 4 a 0, com dois gols de Luis Suárez, um de Neymar e outro de Iniesta, esse que saiu aplaudido por todo o estádio.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 30 pontos, se isolando na liderança da competição. O Real Madrid parou nos 24 e pode perder a vice-liderança do campeonato caso o Atlético de Madrid vença o Real Bétis neste domingo (22).

Na próxima rodada, 13ª do campeonato, o Real Madrid vai até Eibar encarar os Armeros no domingo (29), às 13h. No sábado (28), no mesmo horário, o Barcelona recebe a Real Sociedad no Camp Nou para continuar isolado na liderança.

Neymar e Suárez dão show e Barcelona sai vencedor

O jogo começou com uma intensidade grande, como de costume. E quem teve a primeira boa chance do jogo, logo aos 6', foi o Barcelona, quando Alba recebeu na esquerda, passou para Suárez, que escorou para Neymar bater por cima do gol de Navas. Minutos depois foi a vez dos merengues atacarem, quando Ronaldo fez belíssima jogada pela direta, cruzou, mas Bravo espalmou e evitou que a bola chegasse em Benzema.

E na sua primeira chance na partida, Suárez apareceu para decidir. Aos 11', Sergi Roberto recebeu bem no meio, fez bela jogada e passou para o uruguaio, que dominou dentro da área e bateu na saída de Navas, abrindo o placar no Bernabéu: 1 a 0 Barcelona. Mesmo após o gol, os catalães continuaram chegando melhor, com mais objetividade. Aos 24', Neymar cobrou muito bem falta e Navas fez grande defesa. Depois foi a vez de Sergi Roberto recebeu na área e finalizar por cima do gol merengue.

O Real Madrid deu uma melhorada na partida, conseguindo equilibrar as ações, tanto que a primeira boa chance merengue no jogo aconteceu naquele intervalo de tempo, quando James Rodriguez arriscou da entrada da área, mas Bravo defendeu. Mas o Barcelona ainda era melhor e chegou ao segundo gol, quando Iniesta acertou belíssimo para Neymar, que, em posição duvidosa, invadiu a área e bateu na saída de Navas: 2 a 0 Barcelona, encerrando a primeira etapa no Bernabéu.

Iniesta sai aplaudido em atuação de gala dos catalães na segunda etapa

Diferente da primeira etapa, quem começou atacando foram os merengues, que chegaram bem duas vezes em cinco minutos. A primeira foi com Marcelo, que invadiu muito bem a área pela esquerda, podia passar, mas preferiu finalizar e mandou para fora. Depois foi a vez de James Rodriguez arriscar de fora da área e obrigar Bravo a fazer uma defesa espetacular.

Mas o Barcelona foi eficiente e chegou ao terceiro gol na partida, quando Iniesta passou para Neymar, que devolveu de letra para o camisa 8 do Barça, que soltou a bomba e fez um belo gol no Bernabéu: 3 a 0 Barcelona. Era um verdadeiro show dos catalães no Santiago Bernabéu. O Real Madrid era uma equipe muito abatida e sem reações.

Mas o resultado poderia ficar pior... e ficou. Após perder duas chances, o Barcelona chegou ao quarto gol, quando Messi acionou muito bem Suárez, que saiu na cara de Navas, esperou o goleiro merengue cair, e deu um leve toque por cima do costarriquenho, tornando a vitória culé em uma goleada justíssima: 4 a 0 Barcelona. No final da partida, Cláudio Bravo ainda fez defesas espetaculares, o Barcelona perdeu outras grandes chances, mas o clássico ficou no 4 a 0 para o líder do campeonato.