Com possível estreia de Ronaldo em Verona, Serie A anuncia tabela da temporada 2018-19

Nessa quinta-feira (26), a tabela da Serie A foi sorteada e anunciada de forma oficial. O campeonato terá início no dia 18 de agosto e irá até 26 de maio de 2019.

Haverá apenas três datas marcadas para jogos em meio de semanas (setembro, dezembro e abril) e assim como na temporada anterior, a rodada logo após o Natal será mantido, com pausas de inverno logo no início de janeiro (dias 6 e 13).

As paradas internacionais para as seleções serão quatro (setembro, outubro, novembro e março).

Com o reforço de Cristiano Ronaldo, a Juventus vai estrear em Verona diante do Chievo. O Napoli terá estreia difícil, fora de casa, diante da Lazio, no que promete ser o grande jogo da primeira rodada. Além deles, o Milan recebe o Genoa, a Internazionale visitará o Sassuolo e a Roma que vai visitar o Torino.

Logo na segunda rodada, haverão dois grandes jogos como: Juventus x Lazio e Napoli x Milan. Na terceira, destaque para Milan x Roma em Milão. A rodada 7 reservará o encontro tão aguardado entre Juventus x Napoli, em Turim e também o grande Derby della Capitale entre Roma x Lazio.

Na rodada 9, acontecerá o Derby della Madonnina entre Inter x Milan. Uma rodada depois, Napoli x Roma vão duelar num confronto pra ver quem será a principal antagonista da Juventus. Na rodada 12, o Milan vai receber a Juventus num confronto que promete bastante.

O Derby della Lanterna será disputado na rodada 13 entre Genoa e Sampdoria prometem fazer mais dois jogos quentes.

A rodada 14 reservará o tenso Fiorentina x Juventus, além o reencontro de Radja Nainggolan com a torcida da Roma no confronto diante da Internazionale, na capital italiana. Na rodada seguinte, os nerazzurri vão visitar a Juventus num confronto que deve ser decisivo na segunda metade da competição.

No final, destaque para o Derby della Mole que será jogado na 16ª rodada entre Torino x Juventus e Inter x Napoli que vão se enfrentar na penúltima rodada.

Confira abaixo a tabela completa