Com novidades, Liverpool e West Ham se enfrentam na estreia da Premier League

Abrindo a primeira rodada da Premier league de domingo (12), Liverpool e West Ham United se enfrentam às 09h30 (horário de Brasília), em Anfield. Será a volta do time vice-campeão da Uefa Champions League aos campos, de forma oficial e com força total, enfrentando um time que fortaleceu o seu plantel com jogadores de renomados e com uma filosofia ofensiva, implantada pelo técnico Manuel Pellegrini, que foi chamado para fazer parte do projeto dos Hammers, e conseguir fazer um time competitivo, buscando coisas maiores na competição. Ambos tiveram problemas para escalar seus times, devido a contusões de jogadores importantes.

O treinador chileno tem os jogadores ainda em fase de recuperação, como o caso de Winston Reid e Manuel Lanzini, com lesões graves no joelho. O atacante Andy Carroll está descartado, pelo departamento médico, por pelo menos um mês, tratando ainda a lesão no tornozelo. Recém-contratado, Andrey Yarmolenko é uma icógnita por conta de um desconforto no quadril. Caso o jogador não possa fazer a sua estreia, Michail Antonio pode começar como titular. Porém, jogadores como Wilshere, Chicharito, Arnautovic e o jogador mais valioso do elenco, Felipe Anderson, podem fazer a diferença e sair de Liverpool com um resultado positivo. Mas não será fácil por conta do elenco que irão enfrentar do outro lado.

Do lado do Liverpool, Jurgen Klopp conseguiu manter seu poderoso trio de ataque, formado por Mané, Salah e Firmino, para a sequência da temporada e tem tudo para promover uma possível estreia de dois brasileiros no Campeonato inglês. O goleiro Alisson e o volante Fabinho estão cotados para começar jogando, mesmo depois do desconforto muscular sofrido na partida contra o Torino. Ambos foram escolhas de Klopp no mercado de transações europeu, nessa janela que se encerrou na última quinta-feira (9). Além deles, o meia Naby Keita também pode estrear.

No banco de reservas, os Reds ainda tem peças como James Milner, Gini Wijnaldum, Adam Lallana e Xherdan Shaqiri para melhorar, ou até manter, o desempenho do Liverpool na partida. Porém há algumas baixas também no lado do time de Anfield. O meia Alex Oxlade-Chamberlain vai desfalcar o time por um longo período por conta de uma grave lesão no joelho. O zagueiro Joel Matip está com um desconforto na coxa. O outro defensor Ragnar Klavan é dúvida por conta de problemas físicos. O croata Dejan Lovren poderá ficar no banco, por conta do retorno aos treinos apenas na segunda-feira (6), por conta do recesso pós-Copa do Mundo.

Confronto favorece os donos da casa

Tanto no duelo entre os times, quanto nos confrontos entre os treinadores, o Liverpool leva vantagem em todos os quesitos. Historicamente, são 136 jogos, até o momento, e 71 vitórias dos Reds contra 37 empates e 28 conquistas dos Hammers. Na Premier league, são 112 partidas com 61 triunfos do time de Jurgen Klopp, 28 empates e 23 êxitos do time de Manuel Pellegrini, que também esta devendo quando enfrenta os times do técnico alemão.

Entre os comandantes, o duelo aconteceu em cinco oportunidades. O alemão ganhou três, empatou uma e perdeu uma para o chileno. Porém, mediante ao diferente cenário do atual elenco dos Hammers, é possível que essas estatísticas possam tirar a vantagem de Klopp, já que Pellegrini teve "carta-branca" para selecionar seus jogadores em virtude de um novo projeto no West Ham. Só nos resta esperar para ver esse confronto que promete dar o que falar, já na primeira rodada da competição.