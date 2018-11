Com amplo domínio, Eibar massacra Real Madrid em casa pelo Campeonato Espanhol 

Na manhã deste sábado (24), o Eibar recebeu o Real Madrid em sua casa no estádio Municipal de Ipurúa em uma partida válida pela 13° rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida onde o time da casa foi perfeito em quesito de exibição tática, venceu o Real Madrid e conquista três pontos muito importantes para sua trajetória na competição.

No primeiro tempo de jogo vimos uma atitude considerada surpreendente do Eibar. O time da casa criou uma estratégia para se impor no jogo. Sabendo que a superioridade técnica do adversário era muito maior, o time comandando por Mendilibar soube bem dificultar as coisas para os merengues.

Aos 16 minutos, em uma jogada articulada por Gonzalo Escalante após um contra-ataque, o jogador se postou dentro da grande área e recebeu o passe do companheiro. No meio do goleiro Courtois e dos defensores de Madrid, mandou a bola para dentro da rede. Mas o gol precisou da ajuda do VAR para ser validado por uma dúvida de um possível impedimento que não aconteceu, e o gol foi validado sem problemas.

O Real não se encontrou no duelo. Com o sistema defensivo e com a forma que os 11 jogadores dos Armeros se postaram dentro de campo, a equipe não se sentia confortável para impor seu ritmo de jogo como sempre faz na casa de seus adversários. Em uma partida onde os seus melhores jogadores não conseguiam articular boas jogadas de ataque e os que possuíam característica de finalização não entraram em campo, o que dificultou ainda mais correr atrás do empate ainda no primeiro tempo.

Quando o juiz apita o início da segunda parcial, logo com seis minutos de jogo, uma saída de bola desatenta, o Cucurella estava atento e acabou roubando a bola perto da área e fez um passe para o companheiro Enrich que mandou para o fundo das redes sem defesa para o goleiro Courtois o que foi o segundo gol do time da casa.

Aos 56 minutos e novamente com um cruzamento feito pelo Cucurella, o atacante encontra companheiro dentro da área, que estava marcado e manda um passe para o Kike que se encontrava livre para só empurrar a bola para dentro do gol. Com o terceiro gol, a equipe de Madrid não consegue jogar mais, seus jogadores não se acham mais na partida.

Os mesmos viram uma crescente muito grande do Eibar no jogo e não tiveram como impedir mesmo com as alterações. Santiago tentou melhorar e movimentar o ataque com a entrada de Vinicius Júnior, mas a bola não chegava com precisão ao jovem brasileiro. Com desfalques e com alguns jogadores voltando de lesões como o Carvajal, o time merengue se viu bastante desfalcado para um jogo onde muitos pensaram que ganhariam os três pontos com facilidade graças a boa fase de quatro vitórias seguidas em que vinha.

Os Armeros conquistam sua primeira vitória na história contra o time do Real Madrid. Desde do início da partida, o time da casa sabia da importância desse jogo e e tinha em mente o que essa vitória implicaria com a sua situação na tabela do campeonato. Com o seu estádio com capacidade de 7 mil pessoas lotado, o time com certeza deu uma bela demostração de futebol neste sábado para o seu torcedor.

Os Blancos tiveram bastantes desfalques importantes como o brasileiro Casemiro, sentiu muito a postura do outro time e não soube com as peças que tinha, se impor e mostrar sua superioridade e acabou sofrendo a primeira derrota com o Santiago Solari no comando do time.

Pela 14° rodada da La Liga, O Eibar tem um compromisso contra o Rayo Vallecano na sexta-feira (30) fora de casa as 18h (horário de Brasília). Já o Real Madrid enfrenta o Valencia no Santiago Bernabéu no sábado (01º) as 17h45 (horário de Brasília).