Betis supera Rayo Vallecano e vence terceira seguida na La Liga

Na tarde deste domingo (9) não foi apenas o Bernabéu que recebia um jogo importante na Espanha, em Sevilla, no estádio Benito Villamarín, o Real Betis entrou em campo para mais uma rodada da La Liga. O adversário foi o Rayo Vallecano e apesar do jogo equilibrado, a equipe da casa uniu forças e conseguiu vencer por 2-0 e manter a boa fase no ano.



O primeiro tempo da partida começou bem pegado com as duas equipes buscando o jogo. O Rayo Vallecano não se intimidou em ser visitante e partiu para cima de igual para igual com o Betis. Desta forma, as chances para os dois lados eram criadas mas nada de sair o gol.



Além das chances, as faltas também foram um dos componentes da primeira etapa, com isso, só nos primeiros 45 minutos, três jogadores já estavam amarelados na partida. Quanto ao resto do jogo, a equipe do Betis melhorou no final mas as duas equipes desceram para o intervalo com o placar sem alterações.



Na volta para a segunda etapa os Verdiblancos continuaram melhorando e aos poucos foram se impondo sobre o adversário. Com a melhora significativa no jogo, o gol não demorou a sair e logo aos 15 minutos o meia Giovani Lo Celso abriu o placar para a equipe da casa após converter o pênalti cometido pelo adversário.



Após o gol a equipe do Rayo mudou bastante seu jogo usando logo duas substituições, porém, o cenário do jogo não mudou e o Betis continuava melhor. Por volta dos 30 minutos de jogo a superioridade da equipe da casa novamente prevaleceu. Depois de um passa de William Carvalho, Sidnei acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro e assim marcou o segundo gol para o Betis e fechou o placar dando a vitória para os Verdiblancos.



O próximo compromisso no calendário da equipe de Sevilla é pela Euro League no próximo dia 13 no qual o clube enfrenta o Dudelange buscando confirmar o primeiro lugar do grupo F. Enquanto isso, o Rayo Vallecano joga apenas no próximo fim de semana contra o Real Madrid pela La Liga.