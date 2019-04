Sem acordo, reunião no Rio sobre o Mundial de Clubes não define novo formato

Não é de hoje que a FIFA quer expandir horizontes quando se trata de torneios organizados pela própria entidade. Dentro desses planos de expansão, também existem idéias de reformular torneios para que tragam mais lucro e interesse geral. O Mundial de Clubes seria um desses torneios.

Nesta quinta-feira (21), o subsecretário geral da FIFA Zvonimir Boban, ex jogador croata, se reuniu na cidade do Rio de Janeiro com representantes das seis confederações continentais que são ligadas a maior entidade de futebol. A discussão seria para entrar em um consenso sobre o novo formato do Mundial de Clubes que acontece todo final de ano.

Além disso, também é discutido (em propostas separadas) a criação de uma Liga Mundial das Nações, um novo torneio para seleções. A reunião marcou o último encontro antes do Conselho da FIFA que ocorre em Março, na cidade de Miami, quando é programado para ter uma decisão final sobre os assuntos.

Na reunião, pelo menos uma conclusão foi tomada. Conmebol e FIFA tentarão nos próximos dez dias chegar em uma proposta mais razoável para que o torneio se inicie em 2021 no novo formato. Os mundiais de 2019 e 2020 permanecerão no formato atual.

A entidade da América do Sul tem o apoio da UEFA na ideia de ter um torneio anual com 14 times. A entidade quer de 3 a 4 vagas para times sul-americanos, contando com os dois finalistas da Libertadores e o campeão da Copa Sulamericana. Fora isso, a Europa também teria 3 representantes que se juntariam a mais 2 times da África e da Concacaf, 1 da Oceania e 1 time do país sede.

A maior ideia da FIFA seria de organizar um grande Mundial de Clubes sempre a cada 4 anos. A Conmebol não compactua com a ideia e, só abriria conversas para participação deste torneio se houvesse garantia da organização de pelo menos uma competição anual.