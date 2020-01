Inter de Milão e Juventus permanecem na ponta; Lazio surpreende e segue na briga pelo Scudetto

A 18ª rodada do Campeonato Italiano foi no mínimo curiosa. Os líderes Juventus e Internazionale de Milão seguem na ponta e venceram seus compromissos. A surpresa foi a Lazio, que venceu fora e é agora a terceira força da Serie A TIM na busca pelo Scudetto. A Roma decepcionou e perdeu em casa. E o Milan segue no seu calvário, ao empatar com o fraco time da Sampdoria. Uma rodada recheada de gols com apenas um 0 x 0.

Juventus 4 x 0 Cagliari

Uma "partidaça" de Cristiano Ronaldo acabou com qualquer pretensão do adversário. Com direito a Hat-trick, seu primeiro no Campeonato Italiano, e uma assistência, o português ajudou a arrasar o Cagliari, que fazia uma boa temporada, mas vem despencando na tabela após três derrotas seguidas. Com isso, CR7 segue quebrando recordes. É o primeiro jogador a marcar 18 anos seguidos pelas cinco principais ligas da Europa. Juventus continua na briga.

Napoli 1 x 3 Inter de Milão

A dupla Lautaro Martínez e Lukaku continua a dar o que falar. Lautaro fechou a conta e seu colega fez dois, com direito a um golaço em chute cruzado. Além de manterem a Inter na ponta, conseguiram quebrar um tabu de 22 anos. Os milaneses não venciam o Napoli desde 1997 na casa do time de Gattuso.

Atalanta 5 x 0 Parma

A temporada do time do Atalanta anda muito bem obrigado. A equipe parece ter tomado gosto por goleadas. Depois de massacrarem o Milan, a bola da vez foi o Parma. Sem piedade, 5 x 0. Gomez e Ilicic comandaram o show novamente. Atalanta subindo na tabela. Agora na 5ª colocação.

Outros Resultados: