Schalke 04 e Hoffenheim ficam no empate pela Bundesliga

Schalke 04 e Hoffenheim ficaram apenas no 1 a 1 neste sábado (07) pela 25ª rodada da Bundesliga jogando na Veltins Arena. Ao abrir o placar no primeiro tempo com McKennie, o time da casa não conseguiu segurar e tomou o empate com Baumgartner. A equipe visitante teve ainda um gol anulado.

Azuis reais na frente

O time anfitrião começou a movimentar o jogo logo nos primeiros minutos. O americano McKennie e o atacante Burgstaller tiveram as melhores chances, porém, esbarraram na defesa visitante. Não demorou muito para o time azul abrir o placar. Jonjoe Kenny, aos 20 minutos, mandou chute certeiro para McKennie, que mandou para as redes do goleiro Baumann.

O Hoffenheim não conseguiu mostrar um bom lado ofensivo durante toda a etapa, sendo dominado pelo ritmo dos donos da casa. Apenas no final, Ihlas Bebou chegou perto de deixar tudo igual, porém, só assustou o goleiro do Schalke, Schubert, que deteu o jogador.

O empate

No segundo tempo, os clubes pareciam estar mais acomodados e com muita dificuldade. Kenny, Matondo e Burgstaller chegaram perto de ampliar o resultado, mas pararam em boa atuação de Baumann, além no impedimento marcado no atacante azul.

Contando com as dificuldades do time de David Wagner, o Hoffe conseguiu embalar e mudou totalmente o ritmo de jogo. Benjamin Hübner balançou as redes, porém, o árbitro conferiu pelo VAR e anulou a marcação por impedimento. A comemoração dos torcedores presentes na Veltins não durou muito, já que Hübner ao cobrar escanteio, mandou uma bomba direto nos pés de Baumgartner, empatando a partida. Sem muitas emoções até o apito final, as equipes não mexeram-se e o 1 a 1 permaneceu na conta.

Com esse resultado, os azuis seguem na sexta posição, com 37 pontos. Já o time de Alfred Schreuder segue em nono, com 35.

No sábado (14), às 11h30, pela 26ª rodada, Schalke 04 e Borussia Dortmund protagonizam o maior clássico alemão. Já o Hoffenheim recebe o Hertha Berlin.