Lewandowski decide! Bayern de Munique elimina Al Ahly e está na final do Mundial

E eles vão pra final sim senhor! Na tarde desta segunda-feira (08), em jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA, o Al Ahly enfrentou o Bayern de Munique no estádio Ahmed bin Ali em Al Rayyan, no Catar. Apesar de enfrentar os francos favoritos ao título mundial, o time egípcio procurava surpreender os alemães e conquistar a vaga na final da competição.

Apesar da grande superioridade durante o jogo e o Al Ahli não ter complicado em nada a vida de Manuel Neuer, os egípcios conseguiram suportar bem a grande maioria dos ataques do Bayern de Munique. Mesmo assim, os bávaros venceram por 2 a 0, com dois gols de Robert Lewandowski.

Distribuição tática

Pitso Mosimane trouxe para o Ahmed bin Ali Stadium um Al Ahly em um 4-2-3-1. Com El-Shenawy no gol, Benoun e Ashraf formaram a zaga enquanto Hany e Maâloul nas laterais. Na volância, Al Sulaya e Fathi auxiliavam na defesa enquanto El Shahat, Mohamed e Afsha. Na frente, Kahraba liderava os ataques

Já Hansi Flick trouxe um Bayern de Munique também em um 4-2-3-1. Com Neuer no gol, a defesa foi formada por Boateng e Alaba na zaga e Pavard e Alphonso Davies nas laterais. Kimmich e Marc Roca apareciam como volantes enquanto Coman, Müller e Gnabry apareciam no meio-campo. No ataque, o ponto de referência foi Robert Lewandowski.

Bayern de Munique faz sua parte e vai a final do Mundial de Clubes

O Bayern de Munique chegou ao Mundial de Clubes já como um dos favoritos ao título. Na temporada 2019/2020, foram 5 títulos para o time da Baviera: Bundesliga, Copa da Alemanha, UEFA Champions League, Supercopa da Alemanha e Supercopa da UEFA. O Al Ahly chegou ao Mundial com 3 título na temporada: além da Champions League Africana, o time ganhou o 42º título do campeonato nacional e a 35ª taça de copa egípcia.

Como era esperado, o primeiro tempo foi todo do Bayern. O time de Hansi Flick terminou a primeira etapa na frente, com o gol de Lewandowski aos 16 minutos, mas dominou os números também. Não foi por falta de tentativas: Marc Roca, Gnabry, Davies e Müller tiveram chances de ampliar ainda no primeiro tempo, mas não conseguiram. Além de 68% de posse de bola, o Bayern chutou 13 vezes nos primeiros 45 minutos. Porém, somente quatro foram no alvo.

Apesar do ter números menos expressivos, só conseguindo uma finalização a gol com cabeçada fraca de Taher, aos 20 minutos, além de um chute para fora de Afsha, também sem perigo, aos 31, o Al Ahli conseguiu segurar o ataque poderoso do Bayern. Dos 13 chutes do adversário na primeira etapa, três foram defendidos pelo goleiro El-Shenawy e quatro foram cortados antes que chegassem ao gol.

O Al Ahly esboçou uma reação no início do segundo tempo, abafada pela segurança defensiva do Bayern. Como o jogo estava 1 a 0, o time tinha esperança de empatar em um contra-ataque. Foi aí que Flick decidiu dar uma renovada no time: aos 62' colocou Choupo-Moting e Sané e aos 69' Tolisso entrou no lugar de Roca. As mudanças fizeram efeito já que aos 85', o segundo gol de Lewandowski saiu dos pés de Sané e Tolisso.

No geral, o Bayern de Munique não encontrou grandes dificuldades no jogo, mas o Al Ahly também não permitiu ser atropelado e conseguiu segurar o ataque bávaro em grande parte do jogo.

Próximos jogos

A decisão de terceiro lugar e a final do Mundial de Clubes serão na próxima quinta-feira (11). Às 14h, o Al Ahly entra em campo contra o Palmeiras para a decisão de 3º lugar e mais tarde, às 17h, Bayern de Munique e Tigres decidem o título mundial.