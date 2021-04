RB Leipzig vence Freiburg e retoma liderança provisória da Bundesliga

Temos um novo líder da Bundesliga - pelo menos por enquanto. Na manhã deste sábado (03), o RB Leipzig visitou o Freiburg em jogo válido pela 24ª rodada da Bundesliga. Como o Bayern de Munique joga o Der Klassiker nesta tarde, os touros precisavam da vitória para pular na liderança. Já o Freiburg também precisava dos três pontos para se aproximar do G-6.

O time de Julian Nagelsmann dominou os 90 minutos do jogo e venceu o Freiburg por 3 a 0 no Schwarzwald-Stadion. Os gols foram feitos por Nkunku, Sørloth e Fosberg.

RB Leipzig vence o Freiburg fora de casa e vira líder provisório

Era a oportunidade que o RB precisava para assumir a liderança da Bundesliga. Enquanto enfrentava o Freiburg fora de casa, o Bayern tinha um clássico contra o Borussia pela frente. Apesar do Freiburg também fazer uma boa campanha, os touros não queriam desperdiçar a chance.

O primeiro tempo mostrou que, mesmo jogando fora de casa, o time de Nagelsmann não abriria mão do bom resultado. Aos 42', Nkunku abriu o placar no Schwarzwald-Stadion. Apesar do único gol, os números do primeiro tempo mostram que o jogo teve a dominância plena dos visitantes. Alêm dos 63% de posse de bola, os touros conseguiram aproveitar apenas três dos seis chutes. Do outro lado, as raposas acertaram finalizaram somente uma vez na primeira etapa.

Para o segundo tempo, o time de Christian Streich melhorou um pouco, finalizando cinco vezes na segunda etapa. Porém, somente uma foi em direção do gol de Gulásci. Apesar da melhora dos donos da casa, o time de Julian Nagelsmann também melhorou seus números. No segundo tempo, foram quatro de sete chutes no gol de Müller.

O resultado dessa melhora começou aos 64'. Logo depois da entrada de Fosberg e Hee-Chan Hwang, Alexander Sørloth marcou seu terceiro gol na Bundesliga, sendo que os três foram marcados nos três últimos jogos. Aos 79', o norueguês deu a assistência para Fosberg fechar o placar em 3 a 0.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o RB assume a liderança provisória da Bundesliga, com dependendo do resultado do jogo do Bayern de Munique. Já o Freiburg permanece em 8º, empatado em pontos com o Union Berlin.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Freiburg visita o Mainz no próximo sábado (13), às 11h30, e o Leipzig recebe o Frankfurt às 11h30 na Red Bull Arena no domingo. Antes da rodada da Bundesliga, os touros tem o jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League contra o Liverpool na quarta-feira (10).