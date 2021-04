Marquinhos comemora classificação do PSG e exalta atuação de Keylor Navas

Paris Saint-Germain e Barcelona disputaram o segundo jogo pelas oitavas de final da Uefa Champions League na noite desta quarta-feira (10). A partida ficou empatada em 1 a 1, com gols marcados por Mbappé e Messi. O destaque da partida foi o goleiro Keylor Navas, que defendeu pênalti de Messi e evitou a virada do time catalão, e o zagueiro Marquinhos, que salvaram o time parisiense e garantiram a classificação da equipe.

“Foi difícil. Sabíamos que seria outro contexto de jogo. O Barcelona desde a derrota fez boas partidas. Esta noite, eles fizeram uma partida melhor do que a primeira. Eles tiveram mais coragem no primeiro tempo para pressionar a marcação, dificultando nossa saída de bola. A nossa força também é ter a bola, criar o jogo e fazer movimentos. Em bons e maus momentos, temos que resistir em tempos difíceis. Conseguimos segurar o resultado com a ajuda do nosso grande goleiro, ele fez a diferença hoje. Na segunda parte estivemos melhores. Nós merecemos esta qualificação", disse Marquinhos à RMC Sports.

O zagueiro também comentou sobre o clima do vestiário no momento do intervalo.

“Não vou contar todos nossos segredos. O intervalo foi agitado, Pochettino nos mostrou alguns momentos difíceis que tivemos. Estávamos com espaço na parte defensiva e eles aproveitaram isso com seus laterais. Ele pediu mais compromisso da equipe e foi isso que fez a diferença”, completou.

Além dele, o técnico Mauricio Pochettino também falou rapidamente sobre a classificação do PSG.

“Nós sofremos muito no primeiro tempo, não conseguimos fazer o certo. Os jogadores pensaram demais, disse a eles para afastarem os pensamentos negativos. É preciso saber sofrer, mas você tem que afastar esses pensamentos negativos”, declarou.

O adversário nas quartas de final da competição europeia será conhecido apenas na sexta-feira (19). Nesse fim de semana, a equipe volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Nantes no Parc des Princes, em Paris/FRA, pela rodada #29 da Ligue 1.