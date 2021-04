Mbappé brilha, PSG vence Brest e avança à próxima fase na Copa da França

O PSG enfrentou o Brest, fora de casa, no Stade Francis-Le Blé, pela fase de 16avos de final da Copa da França. O time parisiense venceu a partida por 3 a 0 com gols de Mbappé (duas vezes) e Sarabia avancando para as oitavas de final da competição.

Mbappé abriu o placar logo nos nove minutos iniciais deixando o adversário sem reação. Mesmo com o time misto, o PSG não teve dificuldade para comandar a partida e garantir a classificação. Na etapa final do primeiro tempo, aos 43 minutos, Sarabia ampliou o placar após passe de Draxler e fez 2 a 0.

O Brest chegou mais ofensivo pra a segunda etapa, conseguiu finalizar sete vezes, porém, Sergio Rico fez uma belíssima partida e impediu todas as chances do time adversário. Aos 28 minutos, após passe de Verratti, Mbappé apareceu na pequena área fazendo 3 a 0 para o time parisiense.

Com a vitória, o PSG se classifica para as oitavas de final da Copa da França e agora aguarda o resultado do jogo entre Angers x Club Franciscain para saber seu próximo adversário na competição.

O próximo compromisso da equipe é na quarta-feira (10), no jogo de volta pelas oitavas de final da Champions League, contra o Barcelona. Lembrando que o PSG venceu o jogo de ida, no Camp Nou, por 4 a 1.