Inserido nos treinos, Neymar deve ser relacionado ao jogo diante do Barcelona

Após se lesionar no jogo contra o Caen no último dia 10, Neymar ficou fora dos últimos seis jogos do PSG, inclusive a partida de ida contra o Barcelona pelas oitavas de final da Uefa Champions League. Para a alegria do treinador Mauricio Pochettino, o brasileiro voltou a treinar com bola na última terça-feira (2), participou parcialmente do treino coletivo de sexta-feira (5).

O retorno do camisa 10 aos gramados está bem próximo. Na manhã deste domingo (7), ele participou da sessão de treinos para os jogadores que não estiveram presente no jogo deste fim de semana, disputado contra o Brest pela Copa da França e vencido por 3 a 0.

Segundo informações do jornal francês L’Équipe, o camisa 10 será relacionado para a partida contra o Barcelona já que nesta manhã ele participou de todo o treinamento. Além de Neymar, o lateral-direito Florenzi também teve evolução no seu quadro e estará disponível, inscrito na lista de relacionados.

O duelo entre Paris Saint-Germain x Barcelona será disputado às 17 horas da próxima quarta-feira (10), válido pelo segundo e decisivo confronto das oitavas de final da Uefa Champions League. Como goleou por 4 a 1, os franceses podem até ser derrotados por 3 a 0 que avançam em busca do inédito título continental.