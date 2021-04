Com gol em cada tempo, Monaco vence clássico contra Nice e segue na Copa da França

No último confronto a ser decidido pelos 16avos de final da Copa da França 2020-21, Nice e Monaco se enfrentaram nesta segunda-feira (8), no Allianz Riviera, em Nice/FRA, em mais um Le Derby de la Côte D’Azur entre as equipes. Com gols de Volland e Aguilar, os monegascos venceram por 2 a 0 e garantiram classificação à próxima fase.

Dominante no primeiro tempo, o time de Niko Kovac, diferente do time da casa, arriscou cinco finalizações, sendo duas no alvo, e não tardou muito em abrir o placar aos 29, em jogada que a bola foi recuperada próxima à área adversária, Fàbregas encontrou Volland livre e, na sobra, o alemão acertou o gol.

Na segunda etapa, porém, o ASM não encontrou facilidade e precisou encarar um jogo mais complicado contra os mandantes, que estavam em busca do empate e evitar assim a eliminação. Com isso, o goleiro Majecki, que não trabalhou no tempo anterior, precisou fazer duas defesas nos últimos 45 minutos.

Mesmo com a tentativa de reação em campo, o Nice não conseguiu impedir o segundo e decisivo tento do rival Monaco, que aos 87, a defesa afastou mal, Aguilar se desviou dos defensores e chutou firme em direção às redes, sem possibilidade de defesa para o arqueiro Benítez. No fim, os monegascos ficaram com a classificação.

Próximos compromissos

Nas oitavas de final da Coupe de France, o próximo adversário do Monaco será o Metz, com data e horário a serem definidos pela Federação Francesa de Futebol (FFF), organizadora do maior torneio do mundo. Pela Ligue 1, os times voltam a campo no próximo domingo (14). Enquanto o Nice vai enfrentar o Lorient às 11 horas da manhã, o Monaco recebe o líder Lille às 13h05.