Manchester City atropela Wolverhampton e assume liderança da Premier League

O Manchester City segue a rotina de vitórias na Premier League. A vítima deste sábado (17) foi o Wolverhampton onde derrotou por 3 a 0, no Molineux Stadium. Com o triunfo, o City toma a primeira posição do Arsenal pelo menos até este domingo (18).

Em um jogo de amplo domínio, os Citizens não deram a menor chance ao adversário. Grealish abriu o caminho do gol com apenas um minuto de jogo e o matador Haaland fez o seu 11º tento no campeonato. Na segunda etapa, Phil Foden fechou o caixão dos Wolves.

Grealish e Haaland abrem caminho

Não deu tempo nem dos visitantes verem a cor da bola e, logo com um minuto, os Citizens já abriram o marcador. Em boa jogada pela direita, Phil Foden avançou pela direita e cruzou a meia altura e, Grealish se jogou na bola e empurrou para as redes: 1 a 0.

E o City continuava aquela pressão na saída de bola, característica do time de Guardiola, e mais uma vez o matador ampliou a vantagem. Haaland recebeu na esquerda, levou para o meio e na meia lua bateu com a perna direita e colocou no cantinho, fazendo o seu 11° gol na competição.

Para piorar a situação dos mandantes, aos 35, o Wolves ficou com um jogador a menos. Em uma dividida na esquerda, Collins entrou com o pé alto na barriga de Grealish e o árbitro não titubeou: aplicou o vermelho para o defensor mandando para o chuveiro. Após esse momento os visitantes tentaram aumentar a contagem, mas ficou nisso mesmo.

Foden fecha o placar

Após a volta intervalo, os Wolves até tentaram diminuir, mas o time esbarrava na falta de qualidade técnica. Enquanto o Manchester City, tranquilo, tocava a bola e esperava um momento para estender a vantagem.

Aos 23, o terceiro gol foi cravado. Um minuto antes, Haaland fez o goleiro José Sá espalmar. Entretanto, no lance seguinte, não teve jeito. Em mais um belo lance entre as estrelas De Bruyne e Haaland na direita, o belga deu uma assistência precisa para o Phil Foden que só deu um toque cruzado nas redes: 3 a 0.

Logo após o gol, aconteceram homenagens, no minuto 70, a Rainha Elizabeth II que faleceu no último dia 8. Como no primeiro jogo da rodada entre o Nottingham Forest e Fulham, foi respeitado um minuto de aplausos para a monarca.

Depois desse momento solene, o confronto se acalmou e o City tentava ampliar, mas sem sucesso. Diante disso, o placar se manteve no 3 a 0 para os Citizens.

Sequência

O Manchester City volta a campo daqui a duas semanas por causa da data Fifa. No dia 2 de outubro enfrenta o seu principal rival Manchester United, no Etihad Stadium. Enquanto o Wolverhampton visita o West Ham , fora de casa, no próximo dia 3.