Portugal e Gana se enfrentam pelo grupo H da Copa do Mundo

Às 13h desta quinta-feira (24) Portugal e Gana estrearão na Copa do Mundo do Catar. A bola rola no Estádio Rass Abou Aboud, ou Estádio 947 pela primeira rodada da competição, fechando os jogos do grupo H, no jogo que marca a quinta participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo.

Nem Portugal e nem Gana tem títulos de Copa do Mundo em seus currículos, mas sonham com uma boa campanha no Catar. Portugal especialmente vive o sonho maior de tentar uma conquista, se inspirando na campanha da Croácia em 2018, que chegou como zebra até a final, onde foi derrotada pela França.

Junto com Portugal e Gana estão Uruguai e Coreia do Sul, que fecham o grupo H da competição, o último grupo. Quem passar em primeiro enfrenta o segundo colocado do grupo G, enquanto o segundo enfrenta o primeiro do outro grupo, que é justamente o grupo da Seleção Brasileira.

A quinta Copa de CR7 e o sonho de Portugal!

Copas do Mundo sempre geram tensões muito maiores que o normal. Para Cristiano Ronaldo, em sua quinta Copa do Mundo, com o sonho de tentar uma taça da competição, a tensão é ainda maior por conta de todas as polêmicas recentes, que culminaram com sua saída do Manchester United.

E Portugal especialmente jogou sua última partida preparatória para a Copa na quinta-feira (17), onde encarou outra seleção africana. A vitória foi por goleada sobre a Nigéria, por 4 a 0, com gols de Bruno Fernandes, que marcou dois, além de Gonçalo Ramos e João Mário, que fecharam o placar.

Fernando Santos, técnico de Portugal, terá força quase máxima para o confronto de estreia, tendo apenas a dúvida de Nuno Mendes, pois o lateral foi poupado no treino da terça por conta de uma lesão sofrida contra a Nigéria e pode ainda ficar de fora.

Fernando Santos falou antes da partida sobre a importância de um bom resultado já na primeira partida da competição: “Em qualquer competição o primeiro jogo é muito importante, mas fomos campeões da Europa empatando os três primeiros jogos, apesar de ser um risco. A seleção de Gana é uma equipe super bem organizada, com jogadores de muita qualidade. Conhecemos e respeitamos nosso adversário, mas temos de pensar em nós”.

Com isso a provável escalação de Portugal para a partida é: Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Rúben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

A preparação de Portugal para a Copa (Foto: Divulgação/Portugal)

Gana quer surpreender na Copa das zebras

Apesar do grupo difícil, Gana busca surpreender e tentar passar para as oitavas de final, se inspirando na Copa de 2010, quando chegou até as quartas de final e foi eliminada pelo Uruguai nos pênaltis, no famoso jogo onde Luis Suárez espalmou uma bola em cima da linha, salvando um gol de Gana, sendo expulso e vendo Gyan perder a penalidade.

Na preparação para a Copa Gana fez um amistoso contra um adversário europeu para conseguir um melhor desempenho contra os outros times de seu grupo. E jogando também na quinta-feira (17), a vitória foi sobre a Suíça, por 2 a 0, com gols de Salisu e Semenyo.

Assim como seu adversário, Otto Ado não terá desfalques para essa partida, podendo contar com força máxima,

inclusive sem dúvidas, algo raro até o momento na Copa do Mundo onde muitas seleções sofrem com lesões e jogadores de fora de parte ou de toda a Copa.

Otto Ado que inclusive falou sobre Cristiano Ronaldo, principal força de Portugal e que vem rodeado de polêmicas para a partida: “Não sei e, para ser sincero, não me importa. Isso não é problema nosso. Não acho que vá ser uma distração (as polêmicas), pois todos querem vencer, é um grande palco, um grande jogo, é a Copa do Mundo e acho que isso não vai o distrair de forma alguma”.

Com nomes conhecidos e força total, a provável Gana para a partida é: Ati Zigi, Lamptey, Amartey, Dijku e Baba; Oartey, Abdul Samed e Sulemana; Kudus, Jordan Ayew e Iñaki Williams.

Um pouco da preparação de Gana (Foto: Divulgação/Gana)

Arbitragem e transmissão

Ismail Elfath será o árbitro da partida, com Kyle Atkins e Corey Parker como assistentes, com todos vindo dos Estados Unidos, enquanto a quarta árbitra será a francesa Stéphanie Frappart. O VAR terá comando de Armando Villarreal, que também vem dos Estados Unidos.

A partida terá transmissão pela TV aberta na Globo, pela TV fechada no Sportv, nos apps de streaming Globoplay e Fifa+, além do tempo real com todos os lances e emoções aqui na VAVEL Brasil!