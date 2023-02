Gabriel Paulista usa rede social para se desculpar com Vinicius Jr

Gabriel Paulista, zagueiro do Valencia que foi expulso após entrada dura em Vinicius Júnior, do Real Madrid, se desculpou com o atleta no Instagram. A partida foi disputada na última quinta-feira (2), no Santiago Bernabeu. O jogo valeu pela 17ª rodada atrasada do Campeonato Espanhol, com vitória dos Blancos por 2 x 0.

"Aceito as críticas e o cartão vermelho, não estou orgulhoso. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinicius e nunca foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil, e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos. Não os controlei e peço desculpas de coração" disse Gabriel Paulista, em espanhol.

Ofensas a Gabriel Paulista, zagueiro do Valencia

Na última foto postada pelo defensor, foram observados muitos comentários tanto em espanhol quanto em português. Seja defendendo Vinicius, ou atacando. “moleque”, “fraco”, “ridículo” foram as palavras mais usadas. O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo.

Na oportunidade, o Real Madrid já vencia por dois gols de vantagem. Inclusive, o último foi marcado pelo próprio Vini. O camisa 20 tentava avanço pela ponta esquerda quando recebeu um pontapé do compatriota. O atacante se revoltou com a entrada e houve um princípio de tumulto.

Gabriel Paulista tem 32 anos e está no Valencia desde 2017/18. Revelado pelo Vitória, ele antes passou por Villarreal e Arsenal no futebol europeu. Para o atacante brasileiro, foi um dia especial, pois alcançou a marca de 200 jogos vestindo a camisa do Real. Além disso, o gol desta quinta foi o seu 50º pelo clube.

Vice-líder da liga nacional, a equipe merengue chegou aos 45 pontos, cinco a menos que o Barcelona, que foi a campo na quarta-feira, também para repor jogo da 17ª rodada, e venceu o Betis por 2 a 1. Derrotado pelo Real, o Valencia está na 14ª posição, com apenas 20 pontos.