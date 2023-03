França domina e goleia Holanda pelas Eliminatórias da Eurocopa

Com qualidade individual de sobra e bom entrosamento, a França não tomou conhecimento da Holanda, nesta sexta-feira (24), no Stade de France, pela estreia nas Eliminatórias da Eurocopa-2024. O domínio francês foi do início ao fim e com direito a goleada por 4 a 0, com dois gols de Mbappé, um de Upamecano e outro de Griezmann. Depay teve a chance do gol de honra no último minuto de jogo, mas parou no goleiro Maignan.

𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 🫡

Les Bleus démarrent idéalement leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas 💪



🇫🇷4-0🇳🇱 | #FRAPBS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/q6OXfcLxYd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2023

Domínio francês

A seleção da França não tomou conhecimento do adversário e fez um primeiro tempo avassalador no Stade de France. Com apenas 20 minutos de jogo, o placar já mostrava 3 a 0. A Holanda fragilizada por desfalques e desencontrada em campo, sofreu o primeiro golpe aos dois minutos, Griezmann iniciou o contra-ataque e fechou a jogada batendo de primeira após cruzamento de Mbappé.

Aos sete, após falta venenosa cobrada por Griezmann, o goleiro Cillessen se atrapalhou e não defendeu, na sobra, Upamecano meio que sem querer mandou a bola pra rede e ampliou. O terceiro demorou um pouco mais e saiu aos 20 com Mbappé, aproveitando ótimo passe em profundidade de Tchouaméni, Kolo Muani fez lindo corta-luz e o camisa 10 chuta de primeira, sem chances para Cillessen.

Mbappé fecha o placar

A França manteve o controle na segunda etapa, mas com uma intensidade menor e foi administrando o jogo. Mesmo sem fazer força, chegou ao gol com Youssouf Fofana, aos 40, após ser lançado nas costas da marcação, o camisa 6 entrou na na área e chutou na saída de Cillessen. Porém, o lance foi anulado por impedimento.

Mas logo em seguida, aos 42, após uma roubada de bola no ataque, Mbappé recebeu na entrada da área, gingou na frente de dois marcadores e marcou em um chute cruzado. O camisa 10 entrou em campo como o sexto maior artilheiro da seleção francesa e saiu em quinto lugar isolado na lista, agora com 38 gols, ultrapassando Benzema, com 37.

No último minuto de jogo, Memphis Depay teve a chance de diminuir o placar em cobrança de pênalti. Mas o holandês cobrou muito mal, no meio do gol, e viu o goleiro Maignan defender. A bola ainda voltou para o camisa 10, que bateu fraco no rebote, para nova defesa do goleiro francês.

Homenagem sem o Benzema

Antes do início da partida, a torcida francesa se despediu de quatro campeões mundiais de 2018 que estão se apresentando da seleção: os goleiros Hugo Lloris e Steve Mandanda, o zagueiro Raphael Varane e o meia Blaise Matuidi. Todos foram ovacionados em campo.

Após a Copa do Mundo, também se aposentou da seleção o atacante Karim Benzema, que não estava no Mundial de 2018, mas é um dos grandes artilheiros da história da França. Porém o camisa 9 do Real Madrid não esteve presente no estádio com os seus ex-companheiros para se despedir.

Próximos jogos

Na segunda-feira (27), a França joga fora de casa contra a Irlanda, que folgou na abertura da competição. Enquanto a Holanda recebe seleção de Gibraltar.