Antony decide e Manchester United vence Nottigham Forest na Premier League

O Manchester United venceu a terceira partida consecutiva na Premier League neste domingo (16) e segue firme na terceira colocação do Campeonato Inglês. A vítima da vez foi o Nottingham Forest, que ocupa a 18ª colocação e ainda sonha com a permanência.

Destaque da partida, o atacante Antony foi decisivo e abriu o placar ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o brasileiro ainda deu uma bela assistência para Dalot completar o placar.

Antony abre o placar e dá assistência

Apesar de estar atuando fora de casa, o Manchester United atuou bem e partiu pra cima do Nottingham Forest desde o início. Favorito, os Red Devils confirmaram as apostas antes de a bola rolar. Aos 20, o time de Manchester passou por um sufoco ao ver Harry Maguire tocar com a mão na bola. Após revisão no VAR, o juiz não marcou pênalti.

Cerca de 10 minutos depois, foi a vez dos visitantes abrirem o placar. Aos 32, Antony recebeu livre no rebote do goleiro e só teve o trabalho de mandar pro fundo do gol: 1 a 0.

O primeiro tempo acabou em 1 a 0 para os Devils, que voltaram bem para o segundo tempo. Aos 57, Bruno Fernandes recebeu um passe na entrada da área e acertou o travessão.

Aos 76, Antony brilhou de novo. O atacante brasileiro deu um lindo passe para Diogo Dalot bater no canto direito de Keylor Navas. O United venceu com 2 a 0 no placar.

Agenda e classificação

Com a vitória, o Manchester United chegou a 59 pontos e ocupa a terceira colocação da Premier League, com três pontos a mais do que o quarto colocado, Newcastle. O Tottenham observa de longe na quinta colocação, com 53. Já o Nottingham Forest é 18º colocado, com 27 pontos.

Os Red Devils voltam a campo na próxima quinta-feira (20), contra o Sevilla, pelo jogo de volta da Uefa Europa League. O Forest, por sua vez, encara o Liverpool, no sábado (22), em Anfield, pela Premier League.