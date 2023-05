Roma vence Bayer Leverkusen e se aproxima da final da Europa League

A Roma venceu o Bayer Leverkusen por 1 a 0, nesta quinta-feira (11), pelo primeiro jogo da semifinal da Europa League, na Itália no Olímpico de Roma. O gol solitário de Edoardo Bove deixa o clube italiano em vantagem para a próxima partida. A próxima partida está marcada para acontecer na próxima semana, novamente na quinta-feira, a partir das 16h. O palco será BayArena, em Leverkusen, na Alemanha.

A disputa entre as equipes foi parelha, com 12 chutes para a Roma e 10 para o Bayer. Apesar da alta posse de bola, com 63%, os alemães não marcaram gol. Na próxima partida, em casa, precisarão reverter o placar para chegar à grande final.

No primeiro tempo de jogo o Bayer Leverkusen não se incomodou com a torcida da casa e nem com a equipe adversária. O time comandado por Xabi Alonso ditou o ritmo da partida. Mas a primeira grande chance foi da Roma aos 18 minutos, com Ibañez. Em cobrança de falta de Pellegrini, o brasileiro cabeceou na pequena área e, à queima roupa, o goleiro fez uma defesaça. A mandante tinha um bom encaixe na marcação e não deixava o adversário avançar. Ambos os clubes sofriam com falta de pontaria, tendo apenas dois chutes diretos a gol.

Na segunda etapa aos 17 minutos Abraham recebeu bola dentro da área, girou, bateu e obrigou Hradecky a fazer boa defesa, mas no rebote Edoardo Bove apareceu para finalizar com o pé esquerdo e estufar a rede. O necessário para José Mourinho, que recuou mais seu time e passou a contar com o trabalho defensivo para garantir o resultado. O Leverkusen tinha volume, mas não conseguia achar boas jogadas para finalizar, somando apenas um chute à meta de Rui Patrício durante os 45 minutos finais. O resultado de ida estava garantido.

Sequência

A partida seguinte da Roma será pelo campeonato italiano contra o Bologna, fora de casa, valendo a 4ª colocação. Ja o proximo confronto do Bayer é pelo campeonato alemao contra o Stuttgart que briga para não cair, fora de casa , valendo uma vaga para a Champions League da temporada 2023-24.