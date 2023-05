Sevilla se classifica na prorrogação e está na final da Europa League

Sevilla e Juventus se enfrentaram na última quinta-feira (18) pela partida de volta das semifinais da UEFA Europa League, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, onde a Juve saiu na frente com gol de Vlahovic. O Sevilla empatou com Suso e, na prorrogação, Lamela marcou e classificou o time espanhol para mais uma final de Europa League!

Primeira etapa dos goleiros

O primeiro tempo até terminou 0 a 0, mas não pense que foi um jogo morno. A etapa inicial foi movimentada e só não houve gol porque Szczesny e Bounou estavam inspirados e fecharam suas metas. A equipe espanhola foi ligeiramente superior na primeira etapa, com mais posse de bola e mais volume de jogo, mas não conseguiu abrir o placar para fazer valer o "fator casa".

O goleiro da Juventus fez 3 milagres em cabeçada de Ocampos, e chutes de Acuña e En-Nesyri. Já o goleiro do Sevilla fez duas defesas importantíssimas para manter o 0 a 0 no placar.

Segunda etapa dos reservas

A etapa final reservou emoção para quem assistia a partida no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, e ela veio junto com os reversas que entraram no decorrer da partida. Vlahovic entrou aos 64 minutos, e aos 65, no seu primeiro toque na bola, marcou o primeiro gol da partida para a equipe de Turin, tocando por cima do goleiro Bounou. O Sevilla chegou ao gol de empate com Suso, que entrou aos 62 minutos, e aos 71 anotou um golaço, acertando um lindo chute no ângulo do goleiro Szczesny.

Após o gol de empate do time da casa, os Rojiblancos foram para a pressão final mas o goleiro polonês da Velha Senhora manteve a ótima partida que vinha fazendo e fechou o gol. O tempo complementar acabou empatado 1 a 1 (2 a 2 no agregado) e a partida foi para a prorrogação.

Em prorrogação disputadíssima, melhor para os donos da casa

A prorrogação começou bastante equilibrada com a Juventus tendo a primeiro oportunidade na finalização, de fora da área, com Chiesa, mas Bounou defendeu em dois tempos, e na sequência, quando o Sevilla teve sua vez de atacar, não perdoou. Na marca dos 4 minutos, Gudelj acionou Bryan Gil, e o meia espanhol rapidamente cruzou na área para Lamela, de cabeça, colocar os hispalenses na frente no placar.

Depois do segundo gol, a equipe mandante passou a se defender da forma que podia para controlar o resultado, e a pouquíssima inspirada Juventus adotou o chuveirinho na área como sua principal arma ofensiva, conseguindo uma pressão forte na reta final do jogo, mas sem nenhuma grande chance neste recorte.

Uma situação bizarra envolvendo a arbitragem acabou acontecendo aos 9 minutos. O árbitro Danny Makkelie deu cartão amarelo para Acuña, por supostamente estar retardando a cobrança de um lateral, porém, o árbitro esqueceu que o jogador já tinha sido advertido anteriormente e precisou ser lembrado por Paredes, volante da Juventus, para então mostrar o cartão vermelho para o lateral do Sevilla e expulsar o atleta.

Agenda

O Sevilla volta à campo no próximo domingo (21), às 16h (horário de Brasília), para o clássico da cidade contra o Real Bétis, pelo Campeonato Espanhol. A Juve volta à campo na segunda-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília), quando visita o Empoli pelo Campeonato Italiano.