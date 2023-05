Barcelona vence Osasuna e fica próximo do título de LaLiga

Perto do título! Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona sofreu nesta terça-feira (2). Os catalães tiveram muitas chances perdidas e, mesmo com um jogador a mais por 70 minutos, teve dificuldade para ganhar do Osasuna, por 1 a 0. O gol da partida veio nos minutos finais no Camp Nou.

A vitória levou o time catalão aos 82 pontos, contra 68 do Real Madrid, que perdeu para a Real Sociedad. Com isso, o Barcelona só precisa de vencer mais duas partidas para voltar a levantar o caneco do Espanhol, o que não acontece desde a temporada 2018-19. Tendo sido vice-campeão por duas vezes.

Raphinha jogou como titular e demorou para adaptar-se. O Osasuna endureceu no primeiro tempo e foi perder espaço após o zagueiro Jorge Herrando cometer gravíssima falta em Pedri e levar o cartão vermelho, aos 27. Com um jogador a menos, o time visitante não conteve o volume dos anfitriões.

Com uma grande vantagem numérica, o Barcelona sofreu uma enorme baixa importantíssima antes do apito final de primeira etapa do jogo. Com dor, Gavi deixou o jogo cedo, aos 35. Quem entrou em seu lugar foi Ansu Fati, sendo o personagem do segundo tempo, mais errando do que acertando. Muitas oportunidades desperdiçadas. Ou por motivos de falta de pontaria, ou a bola simplesmente parava nas mãos do goleiro Aitor Fernandez.

Dembélé foi outro que gostou de perder claríssimas chances de gol. Em uma das chances perdidas, aos 16, cara a cara com o goleiro dentro da área, pegou mal na bola e chutou para longe da meta adversária. Houve um aumento de estresse dos jogadores do Barcelona que queriam muito vencer o jogo. Com 33 do segundo tempo, o Barça balançou as redes e festejou demais, porém, o árbitro anulou o lance por impedimento.

Com um pressão por entregar um resultado que lhes fosse favorável os jogadores do time mandante resolveram ir com tudo para o ataque. Aos 40, o tão sonhado gol aconteceu. Lewandowski cruzou da direita para Frenkie De Jong escorar de cabeça e Jordi Alba pegar em cheio na bola mandando no cantinho direito do goleiro,a arquibancada do Camp Nou foi ao delírio.

Sequência

O Osasuna vai enfrentar o Real Madrid na final Copa do Rei no próximo sábado, em busca de uma taça. Já o Barcelona se vencer no próximo jogo já garanti o título da Liga Espanhola com algumas rodadas de antecedência, o jogo será fora de casa contra o rival catalão Espanyol no dia 14 de maio.