Roma se segura na defesa, arranca empate com Leverkusen e vai à final da Europe League

A Roma está na final! A equipe de José Mourinho enfrentou o Bayer Leverkusen,, nesta quinta-feira (18), na BayArena, pelo jogo da volta das semifinais da UEFA Europa League. Jogando com o regulamento embaixo do braço, os italianos seguraram o ataque alemão e garantiram o 0 a 0 que avançou o time à final.



No primeiro jogo a Roma venceu o Leverkusen por 1 a 0. Com o empate no jogo de hoje, os romanistas estarão na final, em Budapeste, no dia 31 de maio, uma quarta-feira, às 16h. O adversário será o maior campeão da Liga Europa, o Sevilla.

Mourinho "estaciona o ônibus" e leva Roma à decisão!

O Bayer Leverkusen fez uma primeira etapa melhor que a Roma. A equipe alemã povoou o campo de ataque, teve mais finalizações, mais posse de bola, mas não conseguiu marcar.



Aos 12 minutos, Diaby recebeu na direita, ganhou na corrida de Ibañez e invadiu a área. O atacante soltou a bomba e ela explodiu no travessão de Rui Patricio. Aos 21, Demirby arriscou de fora da área e obrigou o goleiro da Roma a espalmar para escanteio.



Depois da metade do primeiro tempo, a Roma conseguiu se encaixar atrás e não deixou o Bayer criar grandes chances. No entanto, o time de José Mourinho, continuou improdutivo na parte ofensiva. E, para piorar, aos 34, Spinazzola se contundiu e foi substituído por Zalewski.

No segundo tempo, mais pressão do Bayer. Porém, ela demorou a se transformar em boas opotunidades. Até os 20 minutos, a equipe da casa trocou muitos passes, mas não conseguiu furar o bloqueio dos italianos.



Com isso, o técnico Xabi Alonso se viu obrigado a colocar mais homens de ataque. O Leverkusen ficou mais perigoso e quase marcou aos 21, quando Demirbay bateu de fora da área e Rui Patrício espalmou.



Mais para o fim da partida, os alemãs tiveram duas boas oportunidades. Aos 32, Jonathan Tah arriscou, a bola desviou na defesa da Roma e passou perto. Aos 35, a bola sobrou para Azmoun, na área, o iraniano chutou e ela raspou a trave.



O Bayer foi com todos seus jogadores para o ataque, mas a Roma, mesmo com muitos desfalques, conseguiu se defender e impediu o gol que levaria a partida para a prorrogação. Fim de jogo, muita festa de Mourinho e dos jogadores que chegam à segunda final de competição europeia em dois anos.

Próximos jogos

O Bayer Leverkusen vai a campo no domingo (21), às 14h30, para enfrentar o Borussia Mönchengladbach, em casa. O jogo será válido pela penúltima rodada da Bundesliga. A equipe de Xabi Alonso ocupa a sétima colocação.



A Roma jogará em casa contra a Salernitana, na segunda-feira (22), às 13h30. A partida valerá pela trigésima sexta rodada do Campeonato Italiano. A equipe de José Mourinho ocupa a sexta colocação e tem chances remotas de classificação para a próxima Champions League.