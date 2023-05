Juventus marca no último minuto e arranca empate com Sevilla pela UEL

A Juventus recebeu o Sevilla nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida das semifinais da UEFA Europa League, no Juventus Stadium. Com pouca inspiração ofensiva, o time da casa quase saiu com a derrota, mas contou com gol salvador de Gatti, no último minuto, para arrancar o empate em 1 a 1. En-Nesyri fez para os visitantes.



Com o resultado, as equipes precisam vencer para irem à grande final, em Budapeste. Novo empate levará a disputa para a prorrogação. O confronto decisivo será disputado na próxima quinta-feira (18), às 16h, em Sevilla.



Sevilla sai na frente

Os primeiros 15 minutos de jogo foram de maior intensidade da Juventus. No entanto, mesmo mais atrás, o Sevilla escapava bem nos contra-ataques, principalmente com Ocampos. Foi dele as primeiras boas oportunidades da partida. Uma aos 14 e outra aos 16. Nas duas o argentino subiu de cabeça e obrigou Szczesny a trabalhar.



E foi de Ocampos o passe para o gol dos espanhóis. Aos 25, em contra-ataque puxado por Oliver Torres, ele acionou Ocampos na esquerda. O argentino levantou a cabeça, cruzou para En-Nesyri que mandou no contrapé de Szczesny, 1 a 0.



Mas os visitantes levaram um banho de água fria aos 33 minutos. Ocampos, que até aquele momento era o destaque do jogo, teve que ser substituído por lesão. Em seu lugar entrou Montiel.





Com a mudança o Sevilla perdeu força ofensiva e o encaixe nos contra-ataques ficou mais raro. Ainda assim, a Juventus seguiu perdida e viu seu adversário trocar passes. Além disso, quase levou o segundo aos 39, em belo chute de Rakitic que Szczesny pegou.

Juve heróica!

O segundo tempo começou com duas mudanças na Velha Senhora. Chiesa entrou no lugar de Miretti e Illing-Junior substituiu Kostic. Com as alterações a Juventus ficou mais presente no ataque, mas esbarrou na boa atuação da linha defensiva do Sevilla.



Os visitantes pareciam satisfeitos com o empate e esperavam apenas uma bola para matar o jogo. Porém, essa bola não veio. Em reflexo pela saída de Ocampos, o time da Andaluzia teve dificuldade na construção de contra-ataques e não ofereceu perigo.



Sem conseguir igualar o placar, Massimiliano Allegri fez mais duas alterações no ataque. Pogba entrou no lugar de Di Maria e Milik entrou na vaga de Vlahovic. Mas, por incrível que pareça, foi graças a entrada de um zagueiro que a Juve chegou ao empate.



Aos 51 minutos, na última jogada da partida, a Juventus ganhou um escanteio. Chiesa cobrou para o meio da área e a bola foi cabeceada para o alto. Ela ficou com Pogba que mandou para a a pequena área. A bola passou por Bono e o zagueiro Gatti, que havia substituido Bonucci, apareceu para empatar e levar a torcida à loucura.

Próximos jogos

A Juventus vai a campo no domingo (14), às 15h45, enfrentar a Cremonese, em casa. O jogo será válido pelo Campeonato Italiano. A Juve é a vice-líder, mas não pode mais conquistar o título, que foi vencido pelo Napoli.



O Sevilla tem compromisso também no domingo, um pouco mais cedo, às 13h30. O jogo será contra o Valladolid, fora de casa, pela La Liga. Na competição, a equipe está na décima primeira posição. Sem muitas ambições no campeonato nacional, o Sevilla aposta suas fichas na UEL.