City e United fazem o clássico de Manchester na final da FA Cup

A Inglaterra vai parar na manhã deste sábado (3), no Estádio Wembley para acompanhar ao clássico de Manchester. City e United se enfrentarão pelo título da FA Cup, em um momento que pode ser histórico para o campeão.

De um lado, os Citizens buscam a inédita tríplice coroa para o clube, uma vez que já conquistaram a Premier League, desbancando o Arsenal que liderou o torneio praticamente do início à reta final. Além disso, a equipe de Pep Guardiola também está na final da Uefa Champions League, onde enfrentará a Inter de Milão. Assim, vencer o United na decisão da FA Cup representa a chance de conquistar a tríplice.

Por sua vez, os Red Devils já detém uma marca histórica: é o único clube inglês a ter a tão sonhada tríplice coroa. A equipe, hoje comandada por Erik Ten Hag, faturou os três troféus mais sonhados na temporada 1998/99. Agora, é questão de honra impedir o maior rival de tê-lo também.

Campanhas na FA Cup e prováveis escalações

Na FA Cup, o Manchester City eliminou Chelsea, Arsenal, Bristol City, Burnley e o Sheffield United nas semifinais, com um hat-trick de Mahrez. Além disso, ainda não sofreu gols no torneio.

Por sua vez, o Manchester United precisou superar Everton, Reading, West Ham, Fulham e Brighton para chegar na decisão. Os Red Devils chegaram na final depois de um drama nas penalidades contra os seagulls, onde venceram por 7 a 6.

Na Premier League, os duelos terminaram com uma vitória para cada lado. No Etihad Stadiu, goleada dos Citizens por 6 a 3. Já no Old Trafford, vitória do United por 2 a 1.

As prováveis escalações:

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Bernardo, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

​ Foto: Manchester City

Informações adicionais

A bola rola para Manchester City x Manchester United neste sábado (3), às 11h (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, e terá transmissão da ESPN e do Star+. Você pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil.