Manchester United chega a um acordo com a Inter e fecha contratação do Onana

Após uma enorme novela que já durava semanas, o Manchester United chegou a um acordo com a Inter de Milão pelo goleiro Onana na noite deste domingo (16).

A informação foi publicadda pelo jornalista italiano Fabrizio Romano no início da noite deste domingo. Ainda de acordo com fontes da Itália, o arqueiro deve realizar exames médicos entre amanhã e terça-feira.

O jornalista Di Marzio, o acordo gira em torno de €50 milhões e mais €4 milhões em bônus, com contrato até 2029 e uma opção de estender por mais um ano.

Onana chega para ocupar a vaga do De Gea, que deixou os Diabos Vermelhos no último mês devido ao encerramento do contrato e a não renovação. O goleiro camaronês que jogou a Copa do Mundo em 2022, foi um dos destaques da Inter de Milão na última temporada e já trabalhou com Erik ten Hag no Ajax.

Onana é a segunda contratação do Manchester United para a temporada 2023-24, já que o clube contratou o inglês Mason Mount, ex-Chelsea - que inclusive já fez a estreia diante do Leeds United em amistoso.

Segundo a mídia inglesa e italiana, após a conclusão da contratação do arqueiro, o United focará na contratação do atacante Rasmus Hojlund, da Atalanta.