De Gea deixa Manchester United após 12 anos

Fim de uma era! Após 12 anos como principal do Manchester United, De Gea anunciou nas redes sociais neste sábado (08) que não é mais jogador do clube.

De Gea estava sem contrato, após o vínculo do goleiro espanhol ter expirado no último dia de junho. De acordo com as principais fontes do Reino Unido, existia um avanço significativo para a renovação, mas Erik ten Hag não aceitou os termos oferecidos pelo United e travou a negociação.

Ainda de acordo com as informações, Erik ten Hag quis um salário bem abaixo do atual do goleiro, que recebia cerca de 375 mil libras por semana. Além disso, o treinador holandês não garantiu a titularidade ao arqueiro.

Confira a mensagem de despedida do De Gea:

''Eu só queria enviar esta mensagem de despedida a todos os torcedores do Manchester United.

Gostaria de expressar minha inabalável gratidão e apreço pelo amor dos últimos 12 anos. Conquistamos muito desde que meu querido Sir Alex Ferguson me trouxe para este clube. Senti um orgulho incrível sempre que vesti esta camisa, para liderar o time, para representar esta instituição, o maior clube do mundo, foi uma honra concedida apenas a alguns jogadores de futebol sortudos.

Foi um período inesquecível e de sucesso desde que cheguei aqui. Não pensei que saindo de Madrid quando menino iríamos conseguir o que fizemos juntos.

Agora, é o momento certo para empreender um novo desafio, para me esforçar novamente em novos ambientes.

Manchester sempre estará em meu coração, Manchester me moldou e nunca vai me deixar.

Já vimos de tudo.''

De Gea chegou ao clube em 2011, ainda na época do Sir Alex Ferguson, chegando do Atlético de Madrid. Nesse período, chegou a conquistar títulos importantes como a Premier League, Europa League e FA Cup. O atleta atuou em 415 partidas, sendo o oitavo jogador com mais jogos na história do Manchester United.

Outro fato importante na carreira do De Gea no Manchester United é que o goleiro venceu por quatro vezes o prêmio de melhor jogador do clube numa temporada, sendo o maior vencedor.

Vem novo goleiro por aí...

O Manchester United está no mercado em busca de um goleiro goleiro e a bola da vez é Onana, arqueiro da Inter de Milão, finalisa da última Champions League.

De acordo com Fabrizio Romano, já existe um acordo entre o clube e o atleta, faltando apenas a confirmação entre United e Inter, que está muito próxima e deve ser concluída nos próximos dias.