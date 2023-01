Em jogo apertado, Real Madrid derrota Athletic Bilbao e segue na cola do Barcelona

Em busca do líder. Em duelo difícil, o Real Madrid foi até Bilbao neste domingo (22) e no Estádio de San Mamés, conseguiu vitória importante por 2 a 0 diante do Athletic, com gols do Benzema e Toni Kroos no fim do confronto.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a segunda vitória seguida, alcançando os 41 pontos em LaLiga, seguindo na segunda posição, de olho no líder Barcelona, que tem 44 pontos.

Além disso, o atacante Benzema, autor do primeiro gol, chegou aos 288 pelo clube na liga nacional e igualou o recorde de Raúl González, ficando atrás do Cristiano Ronaldo, que tem 311.

O Athletic continua com 26 pontos e na oitava colocação, desperdiçando a chance de pular para sexta posição e se aproximar da zona de Champions League.

O jogo

O primeiro lance perigoso foi dos donos da casa. Aos nove minutos, depois de cruzamento na área, Paredes subiu sozinho e cabceou no canto direito, para Courtois voar e fazer um milagre.

Aos 16', Nico Williams fez uma grande jogada na entrada da área e bateu colocado. A bola passou tirando muito perto da trave direita do Real Madrid. Aos 18', Nacho cruzou na entrada da área e Benzema chegou batendo de primeira, a bola desviou na marcação e saiu com muito perigo.

Aos 21, Iñaki Williams recebeu dentro da área, levou até a linha de fundo e bateu, mas Courtois bloqueou, mandando para escanteio. O golpe contra o Athletic aconteceu aos 23'. Depois do cruzamento na área, Asensio tentou dominar e a bola sobrou para Benzema, que pegou de primeira e marcou um golaço para o Real Madrid.

No segundo tempo, aos 59', depois de confusão dentro da área, Nacho finalizou e Unai Simón fez uma grande defesa. Aos 65', Benzema deixou Asensio na cara do goleiro, mas o meia-atacante finalizou errado e direto para fora.

O Athletic pressionou no fim do jogo, mas não conseguiu furar a defesa do Real Madrid. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou ao segundo em contra-ataque aos 89', quando Toni Kroos recebeu na entrada da área e finalizou com categoria no canto esquerdo.

Próximos jogos

Os dois times agora deixam a LaLiga de lado e voltam a focar na Copa do Rei da Espanha. O Athletic Bilbao vai até Valencia e enfrenta os donos da casa na próxima quinta-feira (26), às 16h, pelas quartas de final da competição.

O Real Madrid entra em campo no mesmo dia, só que às 17h, no Santiago Bernabeu, diante do Atlético de Madrid, em clássico da cidade.