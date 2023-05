RB Leipzig goleia Freiburg e avança para final da DFB Pokal

Nesta terça-feira (2), o RB Leipzig passou por cima do Freiburg após vencer pelo placar de 5 a 1, no Europa-Park Stadion, em partida válida pela semifinal da DFB Pokal. O confronto foi entre os atuais finalistas da competição, e assim como no ano passado, quem levou a melhor foram os Touros.

A equipe de Marco Rose abriu 4 a 0 ainda na primeira etapa, com gols de Dani Olmo, Henrichs, Szoboszlai e Nkunku. Na etapa final, Gvardiol foi expulso e o Freiburg diminuiu na sequência com Gregoritsch. Ant s do fim, deu tempo de Szoboszlai marcar novamente, desta vez, de pênalti.

Immer wieder Leipzig 🔴⚪️



Zum 4⃣. Mal in 5⃣ Jahren stehen wir im #DFBPokal-Finale👏



Wir sind stolz auf euch.#YouCanDoAnything #WirSindLeipzig pic.twitter.com/EcpwwdwyVv — RB Leipzig (@RBLeipzig) May 2, 2023

Massacre dos Touros

O time da casa tomou a iniciativa da partida e no primeiro minuto chegou ao ataque com Gregoritsch, livre na área, mas na hora da finalização, foi travado por Haidara. Os visitantes responderam na sequência com Nkunku, o francês saiu na cara do goleiro Flekken e chutou rente a trave direita.

Aos oito minutos, o Freiburg voltou a assustar com Doan, o japonês conduziu pela direita, trouxe pra canhota e chutou. A bola passou muito perto do gol de Blaswich e saiu. Após esse bom começo do time mandante, tudo começou a mudar poucos minutos depois, quando o Leipzig acabou marcando dois gols em um minuto.

O primeiro gol saiu aos 13, a bola chegou na esquerda para Halstenberg, que dominou e cruzou, Dani Olmo se adiantou da marcação e abriu o placar. No minuto seguinte, após boa troca de passes, o autor do primeiro gol encontrou Henrichs caindo pelo meio, o lateral chegou batendo e balançou a rede: 2 a 0.

O Leipzig então começou a rodar a bola e administrar o placar que construiu no início de jogo. Até aos 36, em nova troca de passes dos Touros, a bola chegou em Szoboszlai, que tabelou com Dani Olmo na entrada da área e bateu tirando do goleiro Flekken: 3 a 0.

Perto do final da etapa inicial, o Freiburg voltou a assustar. Grifo acionou Gregoritsch, o camisa 38 bateu firme e a bola saiu rente a trave de Blaswich. Mas pouco tempo depois, o Leipzig voltou a balançar as redes. Dani Olmo deu nova assistência e encontrou Nkunku livre, o francês dominou e bateu na saída de Flekker: 4 a 0 e classificação para decisão encaminhada ainda no primeiro tempo.

Foto: Divulgação / RB Leipzig

O Leipzig voltou pra segunda etapa do mesmo jeito que terminou a primeira, levando perigo ao gol adversário. Logo aos dois minutos, Laimer arriscou da intermediária e obrigou Flekken a fazer boa defesa e salvar o Freiburg de sofrer o quinto.

Aos 12, o jogo começou a esquentar após a expulsão de Gvardiol por falta no último homem. Na cobrança de falta desta expulsão, Grifo obrigou o goleiro Blaswich a fazer grande defesa.

Aos 22, o tempo começou a fechar após falta de Kübler em cima de Orbán, Blaswich foi cobrar o jogador do Freiburg e levou um empurrão. O árbitro então deu amarelo para os dois. Isso refletiu nas arquibancadas, e os torcedores do time da casa invadiram o campo, os jogadores tiveram que pedir para que sua torcida parasse.

A torcida também atirou objetos nos jogadores do Leipzig. O jogador André Silva que estava no aquecimento, foi atingido. O árbitro então pediu para que a equipe fosse aquecedor do outro lado do estádio, onde ficava a sua torcida.

Após as confusões, o Freiburg conseguiu diminuir o placar. Sallai cruzou a bola na área para Gregoritsch, o camisa 38 subiu mais alto que a defesa adversária e diminui o placar. O resultado foi se encaminhando até o fim, mas no último minuto, Simakan foi derrubado na área por Kübler e o árbitro marcou pênalti. Szoboszlai foi para a cobrança e marcou, fechando o placar em 5 a 1.

Em busca do bicampeonato consecutivo

O Leipzig é o atual campeão e agora vai em busca do segundo título consecutivo. Pra isso, os Touros terão que superar na final o vencedor de Stuttgart e Eintracht Frankfurt, que se enfrentaram nesta quarta-feira (3), às 15h45.