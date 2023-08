Em jogo de duas viradas, Barcelona bate Villarreal em La Cerámica

Em jogo animado e marcado por duas viradas, o Barcelona mostrou atenção nos rebotes e, principalmente, com a atuação de Ter Stegen além de ter a participação do jovem Yamal em dois gols, para conseguir vencer o Villarreal por 3 a 2, no La Cerámica, pela terceira rodada de LaLiga.

Reação não é abalada por gols rápidos

O Submarino Amarelo não ficou emergido, entrou com tudo, pressionando o Barça e quase não vibrou com sua torcida aos quatro minutos. Sorloth foi lançado nas costas da zaga, ele ficou cara a cara com Ter Stegen e chutou na saída do goleiro. No entanto, o assistente levantou a bandeira do impedimento, sendo pelo VAR. Depois foi a vez de Baena, que recebeu em contra-ataque, mas desperdiçou ao mandar direto para fora. Apesar da pressão, os Culés conseguiram encontrar o caminho do gol num intervalo de três minutos.

Yamal pegou a sobra do escanteio e levantou na segunda trave. Gavi subiu sozinho e cabeceou para o fundo do gol. E, num golpe de sorte, Lewandowski acabou sendo desarmado por Pedraza, na linha da grande área, ele acabou servindo De Jong, que teve o trabalho de ampliar de frente para o gol.

O que poderia ser o caminho da tranquilidade para os visitantes, virou tortuoso com o empate. O Villarreal aumentou a pressão, exigindo as intervenções de Ter Stegen, até que, aos 26, Baena cobrou escanteio. Os jogadores fizeram uma boa movimentação, Foyth cabeceou firme e a bola explodiu na trave antes de entrar. Na reta final, Sorloth foi alçado na área, ele entortou o marcador e rolou para o meio. Gerard Moreno dominou e abriu com Pedraza. O lateral cruzou e o atacante norueguês escorou na segunda trave.

Foto: Divulgação/Barcelona

Atenção nas sobras para buscar a virada

Os comandados de Quique Setién mantiveram o mesmo ritmo na volta para o segundo tempo e buscaram a virada rapidamente. Pedraza passou por Sergi Roberto e Oriol Romeu, enfiou Baena na área, que bateu colocado, não dando nenhuma chance ao goleiro alemão. Os blaugranas tentavam responder, primeiramente, com Yamal. O jovem de 16 anos deu uma cavadinha para tabelar com Marcos Alonso e carimbou a trave. Posteriormente, De Jong enxergou a aproximação de Alonso pela esquerda e deu ótimo passe. O camisa 17 bateu de primeira. Jörgensen espalmou rente à trave.

Aos 67, Ferran Torres saiu do banco para fazer o tento do empate. Ele arriscou da entrada da área. Gavi matou no peito, brigou por espaço com Gabbia, a bola ficou viva e o próprio Ferran aproveitou para deixar em 3 a 3. Quatro minutos depois, Yamal saiu da direita, puxou para o meio e finalizou. A redonda explodiu na trave, Lewandowski pegou a sobra para fazer a segunda virada do jogo.

Como fica

O Barcelona chega aos sete pontos ao conquistar sua segunda vitória seguida e aparece na terceira colocação. Já o Villarreal caiu para o 13º lugar, somando três pontos.

O que vem por aí

Na próxima sexta-feira (1º), o Submarino Amarelo visita o Cádiz, no Nuevo Mirandilla, às 14h30 (de Brasília), enquanto os Culés entram em campo apenas no domingo (3), contra o Osasuna, às 16h, no Reyno de Navarra.