Camisa 10 do Barcelona e MVP de 2022/23, Pito inicia temporada de olho em taça da Catalunha

Após ser eleito melhor jogador de sua posição e MVP da Série do Futsal Espanhol em 2022/23, o pivô da Seleção Brasileira e camisa 10 do Barcelona de futsal, Pito, começa mais uma temporada nesta sexta-feira (25), às 21 horas (horário da Espanha).

A equipe Catalã encara o Cerdanyola FC pela semifinal da Copa da Catalunha. Se vencer, a equipe disputa a grande final contra o vencedor de Martorell e Indústrias Santa Coloma.

“Estou muito animado para a nova temporada que se inicia. O ano passado foi uma temporada incrível e pudemos ser campeões. Neste ano vamos manter o foco e buscar ainda mais troféus. A mentalidade do nosso clube é sempre ser campeã e temos essa missão para mais uma temporada”, disse Pito.



Foto: Arquivo pessoal

Pito foi uma das peças fundamentais do Barcelona na conquista do título da Liga do ano passado. Ao todo, disputou 29 jogos e marcou 15 gols. O clube espanhol terminou a primeira fase com 64 pontos, em 30 jogos. Nos playoffs, o time venceu todos os jogos até a final. Resultando em uma campanha de 23 vitórias, em 33 jogos totais.

“Foi uma temporada individualmente também muito boa. Estar em um clube gigante como o Barcelona é uma honra e busco, dentro das quadras, dar o meu melhor. Fico feliz em contribuir da melhor forma possível e neste ano não pode ser diferente”, completa.

Após o começo de temporada na Espanha, Pito deve se apresentar junto à Seleção Brasileira para disputa da Copa das Nações, que acontece entre os 13 e 17 de setembro, em Sorocaba. Estão na luta pelo título: Brasil, Irã, Paraguai, Japão, Colômbia e Arábia Saudita.