Barcelona bate Real Madrid de virada e aumenta vantagem na liderança de LaLiga

Valendo pela 26ª rodada de LaLiga, o Barcelona recebeu o Real Madrid no Camp Nou no último domingo (19). E em casa os culés aumentaram ainda mais a distância na liderança de LaLiga.

O El Clasico foi intenso durante os 90 minutos, com o Real Madrid saindo na frente com gol contra de Araújo. Sergi Roberto empatou ainda no primeiro tempo e, nos acréscimos do segundo, Kessié virou a partida.

O time da virada, o time do amor (lerere lerere lerere)

Como esperado de um El Clasico, a partida teve emoção do primeiro ao último minuto, literalmente. Com um minuto de partida Benzema chutou de fora da área, nas mãos de Ter Stegen. A resposta veio no minuto seguinte, com Lewandowski chutando de fora da área e Courtois indo buscar no alto, no canto direito. E três minutos depois Raphinha cabeceou e Courtois espalmou no canto direito, salvando o Real.

Então aos oito minutos Vinícius Júnior recebeu a bola na esquerda, carregou e cruzou, com a bola desviando em Araújo para tirar completamente Ter Stegen da jogada, com a bola indo para o fundo do gol, abrindo o placar de El Clasico fora de casa!

Com 23 minutos Raphinha cruzou e Christensen desviou de cabeça, mas pela esquerda do gol. 10 minutos depois Raphinha bateu no alto e Courtois espalmou por cima do gol

O Real ia levando a vantagem para o vestiário, mas, com 44 minutos, no cruzamento de Lewa a defesa não tirou e Raphinha furou feio. A jogada seguiu no cruzamento da direita feito por Araújo, que viu a defesa tirar mal, Raphinha bater travado e Sergi Roberto chutar forte o rebote no canto esquerdo para empatar a partida!

O segundo tempo voltou intenso e, aos 13 minutos, Lewandowski bateu de fora da área, com desvio, pela esquerda do gol. Quatro minutos depois No erro de saída do Barcelona Rodrygo ficou com ela e mandou a finalização pela esquerda do gol.

Aos 21 mais uma chegada do Barcelona, quando, em uma falta cruzada na área a bola ficou pipocando, até Busquets cruzar da direita e Lewa dar um voleio por cima do gol. Sete minutos depois Raphinha, na tabela com Sergi Roberto, chutou forte de fora da área e obrigou Courtois a ir no canto esquerdo buscar e mandar para escanteio.

E no apagar das luzes Lewa conseguiu um lindo passe de calcanhar para Baldé, que cruzou para Kessié chegar batendo no canto esquerdo, virando a partida no final da partida!

Kessié comemorando o gol da virada (Foto: Divulgação/Barcelona)

Próximos jogos e a liderança de LaLiga

O Barcelona volta a campo no sábado (01), às 16h, quando visita o Elche. O Real Madrid joga no domingo (2), às 11h15, quando recebe o Real Valladolid. O Barcelona agora chega em 68 pontos, ficando 12 acima do Real Madrid, segundo colocado com 56 pontos.