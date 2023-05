Borussia Dortmund empata em casa com Mainz e desperdiça chance do título da Bundesliga

raSem título em Dortmund! Em confronto válido pela última rodada da Bundesliga 2022-23, o Borussia Dortmund recebeu o Mainz no Signal Iduna Park neste sábado (27) e diante de 82 mil torcedores, ficou apenas no empate, desperdiçando a chance de conquistar o título da competição.

Olsen e Onisiwo fizeram os gols do time visitante ainda no primeiro tempo, enquanto Raphael Guerreiro e Sule anotaram os tentos do Dortmund.

Qual era a combinação necessária?

O Borussia Dortmund precisava apenas de uma vitória simples para não depender de ninguém e conquistar o título da Bundesliga. Em caso de derrota ou empate, tinha que torcer para o Bayern de Munique não vencer o Colônia fora de casa.

Apesar de não ficar na frente no placar em nenhum momento, a equipe ficou um período do segundo tempo sendo o campeão da competição, devido ao empate no outro jogo. Mas, Musiala marcou no fim da partida e deu o título aos Bávaros.

Primeiro tempo desastroso

O Dortmund começou no ataque. Aos três minutos, Malen fez jogada na entrada da área e finalizou. A bola saiu com perigo pelo lado esquerdo. Aos sete, Após escanteio na área, Sule finalizou de voleio e o goleiro segurou em duas oportunidades.

A empolgação dos torcedores nas arquibancadas mudaram logo aos oito minutos, quando o Bayern de Munique abriu o placar com Coman.

Não demorou muito para o Mainz aproveitar o psicológico abalado do Dortmund e abrir o placar. Aos 15', depois do cruzamento na área, Olsen desviou de cabeça na primeira trave e inaugurou o marcador.

A equipe da casa teve a possibilidade de empatar logo na sequência, quando o árbitro marcou pênalti. Mas, Haller cobrou no canto esquerdo e o goleiro Dahmen voou para defender a cobrança. Tudo estava dando errado para a equipe de Terzic. Aos 24', O Mainz saiu em contra-ataque, e cruzou na medida para Onisiwo, que sem marcação e entre os zagueiros, cabeceou para o fundo do gol.

Aos 35', Lee cruzou na marca do pênalti para Kohr, que tentou a finalização, mas furou e desperdiçou a chance do terceiro. Aos 43', em contra-ataque com velocidade pela esquerda, Brandt recebeu dentro da área, cortou o zagueiro, levou para o meio e finalizou, mas Dahmen fez boa defesa. Já na reta final, aos 48', em outro cruzamento na segunda trave, Malen desviou e a bola pegou na trave antes de sair.

Foto: Divulgação/Mainz

Melhora no futebol e título por alguns minutos

Na etapa final, o Borussia Dortmund voltou melhor e chegando com mais perigo no setor ofensivo. Mas, o primeiro grande lance perigoso no segundo tempo foi do time visitante. Onisiwo recebeu passe pela direita com total liberdade, entrou na área e de frente para o goleiro, mandou uma bomba na trave esquerda.

O primeiro gol dos donos da casa saiu aos 69', quando em jogada trabalhada pela esquerda, Raphael Guerreiro recebeu passe dentro da área e finalizou. A bola ainda pegou na trave para anotar o primeiro.

Mesmo perdendo o jogo, o Borussia Dortmund passou a ter um pouco mais de alívio aos 80', quando o Colônia, de pênalti, empatou a partida no jogo ao lado.

A felicidade dos torcedores no Signal Iduna Park durou apenas oito minutos. Isso porque Musiala marcou um golaço para o Bayern de Munique e deixou os Bávaros na vantagem, obrigando o Dortmund a vencer novamente.

Os minutos finais foram de alta emoção. Aos 92', Mustapha recebeu ótimo passe dentro da área e de frente para o gol, finalizou por cima, desperdiçando a chance do terceiro para o Mainz.

Aos 94', Haller marcou um golaço de voleio, mas foi anulado pelo árbitro devido ao impedimento. E aos 96', o segundo dos donos da casa. Após cruzamento na área, o zagueiro Sule mandou para o fundo do gol e empatou o jogo na reta final.

Apesar de ter dado cinco minutos de acréscimos, o árbitro deixou o jogo rolar, a torcida empurrou, o Dortmund ainda teve uma chance para chegar ao ataque, mas nada foi feito e o jogo terminou empatado.

Domínio na Alemanha

O Bayern de Munique conquistou o seu 11º título consecutivo da Bundesliga, chegando ao 33º de sua história.

Foto: Divulgação/Bundesliga

Confira os maiores campeões:

33 - Bayern de Munique

9 - Nürnberg

8 - Borussia Dortmund

7 - Schalke 04

6 - Borussia Mönchengladbach e Hamburgo.