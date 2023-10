Milan vence e se torna líder da Serie A

Genoa e Milan se enfrentaram neste sábado (07), em partida válida pela oitava rodada da Seria A. A partida terminou 1 a 0 para o time Rossonero com gol de Pulisic já no final do jogo. Com o resultado, o time de Milão assume a ponta da tabela com 21 pontos, já o Genoa estaciona no 15º lugar da competição.

Giroud precisou ir para o gol e salvou o Milan

É bem verdade dizer que a partida foi morna, com os times se arriscando pouco e quase não criando oportunidades de gols. As equipes se estudaram bastante durante a partida, e o reflexo disso é a quantidade de chutes a gol de cada time: O Genoa acertou somente um chute na meta adversária, enquanto os Rossoneros chutaram três vezes em direção ao gol.

A partida reservou emoção para o final do segundo tempo, quando o jogo virou uma loucura a partir dos 10 minutos finais. Aos 42 da etapa complementar, Pulisic marcou o gol da vitória após bom passe de Yunus Musah. O fato curioso da partida foi o centroavante Giroud atuando como goleiro nos minutos finais. Após a expulsão de Maignan, já nos acréscimos do segundo tempo, o francês trocou a camisa e fechou o gol. No final do jogo, o atacante (porém no momento como goleiro) teve uma saída corajosa do gol e evitou o que seria o gol de empate da equipe mandante.

A equipe do Genoa ainda teve seu goleiro expulso no finalzinho dos acréscimos, e a partida acabou sem goleiros de ofício em campo e o confronto terminou 1 a 0 para os novos líderes do campeonato.

Agenda

Em seu próximo compromisso, o Milan enfrentará a Juventus. A partida está marcada para acontecer no próximo dia 22, às 15h45 (horário de Brasília), no San Siro. Do outro lado, o Genoa encara a Atalanta, na mesma data, às 13h30 (horário de Brasília), no Gewiss Stadium.