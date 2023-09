Inter massacra Milan, vence o Derby e assume liderança da Série A

Jogando no Giuseppe Meazza, a Inter encarou o Milan em mais um Derby na Série A. Valendo pela quarta rodada do Italiano, a Inter passou por cima do rival sem esforço, vencendo por 5 a 1, com gols de Mkhitaryan (2), Thuram, Çalhanoglu e Frattesi, enquanto Rafael Leão descontou.

Com a vitória a Inter chegou nos 12 pontos, liderando com quatro vitórias em quatro jogos. O Milan segue nos nove pontos, na terceira posição, com a Juve aparecendo em segundo, com 10 pontos.

Goleada no Derby!

A partida, já em sua primeira chance criada, dava indícios de como seria o Derby: com gol da Inter. Aos cinco minutos de jogo Thuram tentou o cruzamento na direita, a defesa tirou, a bola voltou para Thuram, que cruzou para Dimarco bater pro meio e Mkhitaryan desviar para o canto direito, abrindo o placar cedo!

Aos 28, na intermediária frontal, o Milan ganhou uma falta perigosa. Theo Hernández ensaiou um chute direto, mas conseguiu o passe para Rafael Leão na esquerda, que saiu cara a cara e bateu em cima de Sommer, mas com o impedimento já marcado na jogada.

Dois minutos depois Theo Hernández tabelou com Giroud, invadiu a área passando pela marcação e bateu cruzado, mas pela esquerda do gol.

E aos 38 minutos de jogo,, em mais um contra-ataque, Dumfries arrancou e cruzou para Thuram, que dominou a bola pela esquerda da área, invadiu ela e bateu cruzado, no alto, para ampliar o placar com um golaço!

Aos 12 minutos do segundo tempo Giroud conseguiu o passe para Rafael Leão invadir a área, ajeitar para o pé direito e bater forte, com desvio em Sommer, para o fundo do gol, diminuindo o placar!

Com 20 minutos Carlos Augusto chutou de fora da área e mandou a bola no canto direito, mas Maignan espalmou para longe.

E aos 24 a Inter voltou aos trilhos, quando Lautaro recebeu o passe na entrada da área e achou Mkhitaryan pela direita dentro da área para conseguir o chute forte, para o fundo do gol, colocando a vantagem em dois gols mais uma vez!

A comemoração de Mkhitaryan (Foto: Divulgação/Inter)

Com 34 minutos Lautaro tentou o domínio dentro da área, foi derrubado por Theo Hernández e ganhou a penalidade. Çalhanoglu bateu forte, no meio do gol, enquanto Maignan saiu para o canto esquerdo, transformando a vitória em goleada!

Por fim, aos 47 Mkhitaryan arrancou pelo meio, achou o passe para Frattesi na área, que bateu no canto direito, ampliando ainda mais o placar!

Próximos jogos

A Inter agora volta a campo na quarta-feira (2), quando visita a Real Sociedad. O Milan joga na terça-feira (19), quando recebe o Newcastle, com os dois jogos acontecendo pela Champions.