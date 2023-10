Bayern faz o dever de casa e vence mais uma no alemão

Bayern de Munique e Freiburg se enfrentaram neste domingo (08), no estádio Allianz Arena, pela Bundesliga, em partida válida pela sétima rodada da competição. Os Bávaros venceram por 3 a 0 e chegam a sua quinta vitória em sete jogos no campeonato alemão.

Os Bávaros começaram o jogo com bastante intensidade e logo aos 12 minutos da etapa inicial, Coman surpreendeu o goleiro do Freiburg com um belo chute para abrir o placar para os mandantes.

Após abrir o placar, a pressão do Bayern não parou. Aos 18 minutos e aos 21, o craque Harry Kane teve duas belas oportunidades, mas a bola acabou indo para fora nas duas tentativas. O Bayern não demorou muito para ampliar, aos 24 minutos Leroy Sané empurrou para dentro do gol após bela troca de passes. O Bayern até chegou a marcar o terceiro gol, de novo com Sané, que fez grande jogada e acertou o ângulo, mas o camisa 10 teve seu golaço anulado após consulta ao VAR e ser sinalizado impedimento no lance.

Na etapa complementar, o goleiro Atubolu teve grande atuação, impedindo que o Bayern ampliasse o placar. Mas aos 40 minutos da etapa final, os Bávaros chegaram ao seu terceiro gol de novo com Coman. O camisa 11 finalizou, a bola desviou na zaga e matou qualquer chance do goleiro visitante fazer a defesa.

Com a vitória, o time de Munique chega a 17 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela, dois pontos atrás do líder Bayer Leverkusen, e um ponto do vice-líder Stuttgart. O Freiburg estaciona na tabela com 10 pontos, e desperdiça a chance de encostar na zona de classificação para as competições europeias.

- Agenda

O Bayern volta a campo no sábado (21), às 13h30 (horário de Brasília), quando enfrentará o Mainz 05, fora de casa. Já o Freiburg encara o Bochum, em casa, no mesmo sábado (21), às 10h30 (horário de Brasília).