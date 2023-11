Napoli busca alcançar a terceira colocação no Italiano

Para ir em busca de recuperação no Campeonato Italiano, o Napoli retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar a Atalanta em confronto direto neste sábado (25), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, através da 13ª rodada.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube napolitano aparece na quarta colocação com 21 pontos somados. Dessa forma, os partenopei buscam engrenar de vez na competição, para voltar a sonhar com o bicampeonato do Scudetto.

Além disso, o Napoli também pode alcançar a terceira posição no Campeonato Italiano neste sábado, em caso de vitória sobre a Atalanta.

Para conquistar esse objetivo, o clube napolitano terá que torcer para um tropeço do Milan, que ainda entra em campo nesta rodada contra a Fiorentina no San Siro.

No entanto, a partida também marca a reestréia do técnico Walter Mazzarri no comando do Napoli, que chega para substituir Rudi Garcia, demitido após dois jogos sem vitória, incluindo Champions League e Lega Serie A.

Atuando como visitante, os partenopei ainda não foram derrotados longe de seus domínios pelo Campeonato Italiano, com quatro triunfos e dois empates em seis partidas disputadas até o momento. Em contrapartida, o Napoli sofreu apenas três reveses no Scudetto e todos eles atuando dentro de casa.

Osimhen possui chances remotas de atuar contra a Atalanta

Diante da Atalanta, o time napolitano ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Victor Osimhen, que segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita e possui chances remotas de entrar em campo neste fim de semana.

Além do nigeriano, o Napoli terá dois desfalques confirmados e tratam-se do goleiro Alex Meret e do lateral-esquerdo Mário Rui, que estão no departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica em Bérgamo.

Por outro lado, os partenopei ainda correm o risco de perder o meio-campista Jens Cajuste, que está pendurado com quatro cartões amarelos. Caso que seja advertido nesta rodada, o sueco não estará em campo para enfrentar a Internazionale na próxima semana.