Milan tenta se firmar no G-4 do Campeonato Italiano no próximo fim de semana

Para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Italiano, o Milan entra em campo para mais um objetivo nesta atual temporada e dessa vez para enfrentar a Fiorentina em casa, através da 13ª rodada, no próximo sábado (25), às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o time rossonero se mantém na terceira colocação com 23 pontos somados. Dessa forma, o Milan também tenta se firmar no G-4 do Scudetto, em caso de vitória no fim de semana.

No entanto, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli precisa torcer para que Napoli, Atalanta, Roma e Bologna, não vençam suas partidas na próxima semana.

Além disso, o Milan também vai em busca de recuperação na Lega Serie A, após dois empates e duas derrotas nos últimos jogos disputados. Porém, a última vitória rossonera, foi justamente contra o Genoa por 1 a 0, pela oitava rodada.

Desde então, o time milanista também não conseguiu mais vencer no Campeonato Italiano e se distanciou cada vez mais dos líderes da competição.

Nesse momento, Internazionale e Juventus ocupam a primeira e segunda colocação do Scudetto e ambos ainda vão se enfrentar nesta rodada pelo Derby D'Italia, que acontece no próximo domingo (26), em Turim.

Diante da Fiorentina, o Milan terá que lidar com vários desfalques importantes como nos casos de Rafael Leão e Olivier Giroud, que estão fora do confronto, por causa de lesão e suspensão, respectivamente.

Além deles, os rossoneros também não vão poder contar com Ismaël Bennacer, Pierre Kalulu, Mattia Caldara, Marco Pellegrino, Marco Sportiello, Christian Pulisic e Davide Calabria, que estão entregues ao departamento médico e seguem previsão de retorno aos gramados.

Atuando como mandante, o Milan não sabe o que é vencer pelo Campeonato Italiano há duas partidas. Durante esse período, o time da Lombardia foi derrotado para a Juventus e Udinese, ambos pelo placar de 1 a 0, diante de sua própria torcida no San Siro.