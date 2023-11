Fiorentina mira classificação às oitavas de final da Conference League

Invicta há quatro partidas na Conference League, a Fiorentina retorna a campo novamente pela competição continental e dessa vez para enfrentar o Racing Genk nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Na tabela de classificação do Grupo F, a Viola se mantém na liderança com oito pontos somados. Porém, os italianos também buscam se firmar de vez na primeira colocação da chave, em caso de vitória sobre os belgas na rodada.

Para conseguir esse objetivo, a Fiorentina terá que torcer para um tropeço do Ferencváros, que ainda entra em campo nesta rodada contra o lanterna Čukarički fora de casa.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano também busca se classificar para as oitavas de final da Conference League nesta quinta-feira, diante de seu torcedor, no Artemio Franchi.

Diante do Genk, a Fiorentina também não sabe o que é perder na competição há quatro jogos. Durante esse período, a Viola conquistou duas vitórias e dois empates pela fase de grupos.

Além disso, os italianos possuem um dos melhores ataques desta atual edição da Conference League com 11 gols marcados e buscam ampliar ainda mais esse recorde nesta rodada contra o Genk.

Fiorentina terá alguns desfalques para enfrentar o Genk nesta quinta-feira

Para essa partida, o técnico Vincenzo Italiano terá que prescindir com alguns desfalques, como nos casos do lateral-direito Dodô e do meio-campista Gaetano Castrovilli, que estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, a Fiorentina também não sabe se vai poder contar com Giacomo Bonaventura que ainda se recupera de uma fadiga muscular e segue como dúvida para enfrentar o Genk nesta quinta-feira.

No entanto, o volante de 34 anos só entrou apenas nos minutos finais na derrota para o Milan, no último fim de semana pelo Campeonato Italiano.

Por outro lado, a Viola aposta muito na boa fase do atacante Nicolás González, que é o artilheiro do time nesta atual temporada com oito gols marcados, incluindo Lega Serie A e Conference League.