Juventus busca manter sequência invicta como mandante no Italiano

Para se manter no topo do Campeonato Italiano, a Juventus retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar a Internazionale em casa neste domingo (26), às 14h (horário de Brasília), através da 13ª rodada, no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Velha Senhora na vice-liderança com 29 pontos somados. No entanto, o clube piemontês também busca alcançar a ponta do Scudetto, caso que vença os nerazzurris no Derby D'Italia deste fim de semana.

Diante da Internazionale, a Juventus também busca manter sua sequência maior invicta atuando como mandante pelo Campeonato Italiano.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri conquistou cinco vitórias e apenas num empate nos últimos disputados em casa pelo Scudetto.

Porém, a única derrota da Juventus na competição nacional, foi justamente contra o Sassuolo como visitante por 4 a 2. A partir daí, os bianconeri nunca mais perderam na Lega Serie A.

Além disso, a Velha Senhora também é um dos clubes desta atual edição do Campeonato Italiano que mais marcou gols dentro de seus domínios, com 10 bolas nas redes.

Diante da Inter, Juventus busca defender invencibilidade de dois jogos sem derrota para o rival no Italiano

Para essa partida, a Juventus deverá contar com o apoio de seus torcedores no Allianz Stadium com a chance de assumir de vez a liderança da Lega Serie A, após 12 rodadas disputadas até o momento.

Além disso, a Velha Senhora também não sabe o que é perder para a Internazionale no Campeonato Italiano há dois jogos. Na última temporada do Scudetto, o time piemontês derrotou os nerazzurris pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

Em contrapartida, a Juventus terá que lidar com vários desfalques, como nos casos de Danilo, Mattia De Sciglio, Manuel Locatelli e Timothy Weah, que estão no departamento médico se recuperando de lesões. Além deles, os bianconeri também não vão contar com os meio-campistas Nicolò Fagioli e Paul Pogba, que seguem afastados do elenco principal por motivos pessoais.